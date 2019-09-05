Новая коллекция JM Studio: архитектурные рубашки, платья изумрудного цвета и юбки со змеиным принтом

В прошлогоднем интервью «Собака.ru» соосновательница петербургской марки JM Studio Юлия Матвиенко признавалась : «Серый — один из моих любимых цветов. Я чаще ношу сдержанные оттенки — так я чувствую себя гармоничнее». Однако в новой осенне-зимней коллекции, которую она разработала вместе с партнером и подругой Валентиной Крупник , преобладают насыщенные, пусть и приглушенные, тона: темно-зеленый, кобальтово-синий и красно-оранжевый, которые раскрасили тренчкот, юбку и рубашку с пряжкой.

Тотал-лук с ними делают платья с цветочным принтом, жакеты с гипнотическим орнаментом, классические брюки-кюлоты и декольтированный комбинезон, который Юлия (дизайнер всегда принимает участие в съемках, да и вообще тестирует одежду — в офисе, на мероприятиях и в долгих перелетах — на себе) носит вместе с остроносыми лодочками. Пока в Петербурге еще нет ни луж, ни ветра, выгуливаем новинки с такой же легкой обувью: от Казанской, 7, куда коллекция поступила в продажу, до Российской Национальной библиотеки, где снимался лукбук.