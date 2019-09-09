Мы знаем, что вы делали этим летом — смотрели уже успевший стать культовым сериал «Эйфория» с главной героиней поколения Z Зендаей. Теперь время носить одежду из новой коллекции, руку (и сердце) к которой приложила сама актриса и дизайнер Томми Хилфигер.

Вчера, 8 сентября, в рамках Нью-Йоркской недели моды прошел показ (и, главное, сразу же стартовали продажи) второй капсульной коллекции TommyXZendaya. В новой коллаборации дизайнер и актриса соединили классику американского стиля и легендарные силуэты из 1970-х. Получилось потрясающе. Кто такая Зендая? В инстаграме за ней следит 61 миллион человек. Она появлялась на обложке Vogue. Крупные мировые бренды стоят в очереди, что заключить с ней контракт. Известность Зендая получила в 14 лет благодаря диснеевскому сериалу «Танцевальная лихорадка», где она сыграла одну из главных ролей — типичную девочку-подростка, которая мечтает стать танцовщицей. После окончания проекта будущая голливудская звезда появлялась в нескольких сериалах и клипах: в Versace on the Floor Бруно Марса и Bad Blood Тейлор Свифт.

Перемотаем пленку до 2016-го. Тогда Зендая получила роль подружки Питера Паркера Мэри Джейн в фильме «Человек-Паук: Возвращение домой». После выхода в прокат работа завоевала массу положительных отзывов не только зрителей, но и критиков. Спустя два года история повторится — актриса снова снимется в «Пауке», и проект снова окажется успешным. В 2017-м году мир увидел мюзикл «Величайший шоумен», где Зендая сыграла воздушную акробатку (большинство трюков она выполнила сама!). В фильме приняли участие Хью Джекман, Мишель Уильямс и Зак Эфрон. И кстати, после совместной работы над фильмом Джекман назвал Зендаю «настоящей оторвой». Весь 2018-й Зендая провела на съёмках, чтобы этим летом оказаться на всех экранах — больших и маленьких. Она появилась в «Эйфории» — чуть ли не главном сериале лета (а, может быть, и года) о тех, кто родился в нулевые. В каждой серии раскрываются проблемы героев. Тут есть секс и алкоголь, наркотики и психические расстройства, поиск любви и поддержки. Зендая сыграла 17-летнюю Ру, которая пытается жить нормальной жизнью после рехаба (но у нее это, мягко говоря, получается не очень). Респект сериалу высказал даже Леонардо ДиКаприо. Сами понимаете: если вы еще не смотрели «Эйфорию», надо срочно это исправлять.

Модная эйфория А еще Зендая — настоящая икона стиля, что подтверждено неоднократными номинациями и наградами Teens Choice Awards. В определенной степени она обязана этим званием известному селебрити-стилисту Лоу Роучу, который подбирает луки для актрисы с ее самых ранних лет. Из последних ее нарядов самый необычный — платье Золушки, цвет которого менялся прямо на глазах у гостей бала Met Gala. Но без ее собственного активного участия и особенного взгляда на моду, она была бы просто еще одной эффектно одетой актрисой.

Мода для Зендаи — способ не только притянуть все взгляды на красной дорожке, но и выразить свою жизненную позицию. Одно из самых ее известных «заявлений» — образ на «Оскаре» в 2015 году. Тогда Зендая вышла в безупречно белом платье и с длинными дредами, показывая, что такая традиционная прическа афроамериканцев — достойна восхищения не меньше, чем укладка от модного стилиста (потом по мотивам этого образа была выпущена новая Барби). Актриса активно борется за равноправие самыми разными методами. Например, соглашаясь на участие в сериале «Кей Си. Под прикрытием», она выдвинула условие: в шоу должно сниматься больше темнокожих актеров. Она называет себя феминисткой, страстно выступает против буллинга всех видов, с самого детства участвует в благотворительности. Кроме того, она является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Остаться равнодушными к ней и ко всему, что она делает, просто невозможно.

Так что не удивительно, что Томми Хилфигер пригласил Зендаю к разработке совместной коллекции. Дебют состоялся в марте 2019-го в Париже — и этот показ запомнился всем. На подиум вышли необычные модели: манекенщицы самых разных комплекций и возрастов. В том числе знаменитая в 70-х Пэт Кливленд, а завершила шоу легендарная ямайская певица Грейс Джонс. Зажигательный танец семидесятилетней модели потряс зал. Надо ли говорить, что капсула была практически мгновенно солд аут. 8 сентября стартовала вторая коллаборация, и — спойлер — мы от нее в восторге!

Будь сильной. Будь собой

Коллекция посвящена женской силе, индивидуальности и уверенности в себе. Локацию для показа — знаменитый гарлемский театр «Аполло» — выбрали неслучайно (это была идея Зендаи). Эта концертная площадка сыграла большую роль в развитии афроамериканской музыкальной культуры — в свое время там выступали джазовые дивы Элла Фитцжеральд, Билли Холидей и «королева соула» Арета Франклин. По словам Томми Хилфигера, для создания коллекции TommyXZendaya он и Зендая воодушевились этими уверенными в себе женщинами и брали с них пример, переосмысливая дресс-код «сильной женщины» (power dressing).

Томми Хилфигер: «Зендая использует моду, чтобы вдохновлять новое поколение по всему миру».

Источником идей снова, как и прошлый раз, стала мода конца 70-х — десятилетия свободы и эклектики, а также мода начала 80-х годов — с ее эксцентрикой и чрезмерностью. Добавьте классические элементы традиционного американского стиля, которым прославился Tommy Hilfiger, и получится просто бомба.

Что покупать в коллекции? Вся коллаборация TommyXZendaya — от верхней одежды до купальников и белья — это необычное сочетание паттернов и винтажных силуэтов, которые идеально подходят как для работы, так и для отдыха. Монохромную цветовую гамму разбавляют насыщенные бордовые и металлические оттенки, а сплав анималистических принтов и клетки привносит элемент неожиданности в структуру силуэтов. Кремовая кожа, искусственный мех и элегантный бархат с отделкой цвета «серебристый металлик» добавляет моделям роскоши. Классические материалы с узором «гусиная лапка» подчеркивают дизайн классического тренча, приталенного блейзера и широких брюк. Принты в виде созвездий и анималистические узоры придают легкости юбкам макси и платьям с запахом.

В наш длинный виш-лист попали: джинсы буткат с высокой талией, костюм со сплошным логотипом-монограммой TZH, юбка-миди с поясом и «змеиным» принтом, платье с узором под снежного барса и еще один костюм — бордовый из бархата. Как говорит Зендая, он должен быть у каждой женщины: «Есть что-то такое в костюме, что заставляет чувствовать себя очень сильной и уверенной». Но главный хит — длинное шерстяное пальто в клетку и с поясом. Оно идеально смотрится как с длинными платьями, так и с брючными костюмами из коллекции. Настоящий маст-хэв для петербургской осени. Не знаем, как вы, но мы уже представляем, как заходим в любимую кофейню за кофе (а лучше за какао!), а потом отправляемся гулять вдоль Фонтанки.