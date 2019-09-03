В Петербурге открылся новый магазин Calvin Klein
В ТРК «Питер Радуга» открылся новый магазин Calvin Klein. Это второе монобрендовое пространство новой линии бренда — с классическими плащами, длинными lightweight-куртками, минималистичными сумками и мягким трикотажем. Все они показаны на фоне бетонных стен и полок — как и подобает истинным арт-объектам!
Напомним, первый магазин Calvin Klein с концептуальным дизайном открылся в Петербурге (и во всей Европе!) в 2018 году. Коллекции американского бренда расположились на площади в 120 кв. метров в ТРК «Гранд Каньон».
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