В Петербурге открылся новый магазин Calvin Klein

В ТРК «Питер Радуга» открылся новый магазин Calvin Klein. Это второе монобрендовое пространство новой линии бренда — с классическими плащами, длинными lightweight-куртками, минималистичными сумками и мягким трикотажем. Все они показаны на фоне бетонных стен и полок — как и подобает истинным арт-объектам!