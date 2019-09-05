Костюмы в шотландскую клетку, твид и бархатные платья – в «Кенгуру» новые коллекции к школе
В сети салонов «Кенгуру» традиционно покупают все, что необходимо для соблюдения школьного дресс-кода и трендов сезона. Девочки примеряют клетчатые сарафаны от Aletta и платья с оборками от Monnalisa с классическими белыми воротниками и манжетами, а к ним – изящные лакированные балетки.
Мальчикам подойдут костюмы от Gucci и Emporio Armani, а в коллекции от Dolce&Gabbana можно поодбрать белые сорочки с разноцветными принтами и пиджаки в духе образцового ученика Оксфорда. Финальным штрихом к школьному луку станут лоферы и портфели.
Сеть салонов «Кенгуру»: Московский пр., 193, тел. 8 (965) 089-2164; Большой пр. П.С., 17, тел. 8 (812) 232-2003, keng.ru
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