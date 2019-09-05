Костюмы в шотландскую клетку, твид и бархатные платья – в «Кенгуру» новые коллекции к школе

В сети салонов «Кенгуру» традиционно покупают все, что необходимо для соблюдения школьного дресс-кода и трендов сезона. Девочки примеряют клетчатые сарафаны от Aletta и платья с оборками от Monnalisa с классическими белыми воротниками и манжетами, а к ним – изящные лакированные балетки.