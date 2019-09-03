В Петербург приехала pre-fall коллекция Gucci: малиновый пиджак, кроссовки с котиками и косынка, как у Babushka Boi
Из лукбука от Хармони Корина — на рейлы универмага ДЛТ: малиновый пиджак, кардиган с вишенками, чалму с клубничками и менее ягодно-конфетные вещи от Gucci теперь можно купить! В мудборде pre-fall коллекции бренда прослеживается мода 1970-х и 1980-х годов, а также стиль рэпера A$AP Rocky — иначе как объяснить присутствие кожаных, цветочных и полосатых косынок, которые (точно как в его клипе Babushka Boi) стилизуют клетчатые жакеты, широкие брюки и бархатные свитшоты с изображением теннисных ракеток?
Стоимость вещей из коллекции варьируется от 7510 рублей за хлопковые носки до 374 000 рублей за комбинезон с открытой спиной, полностью инкрустированный стразами. Футболка с ярким принтом обойдется в 29 000 рублей, кроссовки с котиком — 65 550 рублей, а платье в пол из шелка и хлопка, как в лукбуке, или шерстяное пальто — в 209 500 рублей.
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