ДЛТ открыл новые витрины — с имитацией огненного заката и пшеничных полей
Главная селфи-зона Петербурга готова к осенне-зимнему сезону! В этот раз креативная команда ДЛТ решила обойтись без конкретных референсов (интерактивных роботов и картин великих художников), а посвятила новые витрины золоту как символу урожая. Тем более, что эта осень действительно на него богата: только посмотрите на новинки Saint Laurent, Bottega Veneta, Balmain, Balenciaga, Off-White, Givenchy и Celine, в которые теперь одеты манекены универмага.
В оформлении новых витрин использовано более 1000 листов потали (имитации сусального золота), 120 кг латуни и более 1 км золотых цепей. Все это объединено осенней палитрой, вторящей трендам сезона, — оранжевым, бардовым, коричневым и розовым цветами. В витринах также задействованы около 800 прозрачных колосьев из акрила и несколько десятков полупрозрачных яблок — над ними команда ДЛТ работала вручную.
Вместе с витринами в универмаге открылись пространства Moncler и Brioni, а также парфюмерно-косметический корнер Zielinski & Rosen. Также на рейлах ДЛТ разметились коллекции от новых брендов-резидентов: Brunello Cucinelli, 1017 ALYX 9SM, Amiri, A-Cold-Wall*, Nanushka, F_WD и The North Face.
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