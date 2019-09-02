ДЛТ открыл новые витрины — с имитацией огненного заката и пшеничных полей

Главная селфи-зона Петербурга готова к осенне-зимнему сезону! В этот раз креативная команда ДЛТ решила обойтись без конкретных референсов (интерактивных роботов и картин великих художников), а посвятила новые витрины золоту как символу урожая. Тем более, что эта осень действительно на него богата: только посмотрите на новинки Saint Laurent, Bottega Veneta, Balmain, Balenciaga, Off-White, Givenchy и Celine, в которые теперь одеты манекены универмага.

В оформлении новых витрин использовано более 1000 листов потали (имитации сусального золота), 120 кг латуни и более 1 км золотых цепей. Все это объединено осенней палитрой, вторящей трендам сезона, — оранжевым, бардовым, коричневым и розовым цветами. В витринах также задействованы около 800 прозрачных колосьев из акрила и несколько десятков полупрозрачных яблок — над ними команда ДЛТ работала вручную.