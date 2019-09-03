Нейл Баррет презентует свою юбилейную коллекцию в Петербурге

Британец Нейл Баррет в этом году отмечает двадцатилетие своего одноименного бренда, который носят Ленни Кравитц, Колин Ферт, Джастин Тимберлейк, Орландо Блум и Брэд Питт. Дизайнер впервые приезжает в Петербург, чтобы лично презентовать в Babochka Concept Store юбилейную коллекцию, созданую в духе постколониального панка. Как заметил сам Баррет, первоначально эта молодежная культура из 1970-х представлял собой смесь байкерской моды, школьной и военной формы.

4 сентября

18.00

RSVP: тел. 8 (812) 940-0515

Babochka Concept Store, Невский пр., 152