Нейл Баррет презентует свою юбилейную коллекцию в Петербурге
Британец Нейл Баррет в этом году отмечает двадцатилетие своего одноименного бренда, который носят Ленни Кравитц, Колин Ферт, Джастин Тимберлейк, Орландо Блум и Брэд Питт. Дизайнер впервые приезжает в Петербург, чтобы лично презентовать в Babochka Concept Store юбилейную коллекцию, созданую в духе постколониального панка. Как заметил сам Баррет, первоначально эта молодежная культура из 1970-х представлял собой смесь байкерской моды, школьной и военной формы.
4 сентября
18.00
RSVP: тел. 8 (812) 940-0515
Babochka Concept Store, Невский пр., 152
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