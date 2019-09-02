Сумка от Карла Лагерфельда, шуба в честь группы The Beatles и еще 20 главных покупок нового сезона

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая ликует: осенние коллекции — больше не пятьдесят оттенков серого. Ярко-желтый, фуксия и атомные сочетания делают сезон.

Шляпы Teddy D с вуалетками сопровождали все 89 луков осенне-зимней коллекции Dior. Максимально универсальные головные уборы вдохновлены аксессуарами, которые носили в 1950-е тедди-герлз, девушки из бедных лондонских семей, подражавшие золотой молодежи. (Dior)

Мы обожаем то, что верхняя одежда перестала быть синонимом слова «черный». Смотрите, какой крутой пуховик оттенка влажной апрельской травы придумали дизайнеры Marc Cain. Прописываем петербуржцам в качестве биодобавки! (Галерея бутиков «Гранд Палас»)

Техно-поп-арт Николя Гескьер подсмотрел в конструкциях культурного центра Помпиду. И компактная сумка Mini Luggage действительно выглядит как затейливый оммаж архитекторам музея Ричарду Роджерсу и Ренцо Пьяно. Поп-арт-тюнингу подверглись и другие классические модели Louis Vuitton: культовая канва Monogram приобрела приставку LV Pop, а заветный вензель теперь психоделически мерцает на сумках Cannes, Dauphine, Twist, City Steamer и Petit Malle. (Louis Vuitton)

Что общего у Кары Делевинь, Кейт Мосс и Алексы Чанг? «Хантеры» — шотландские резиновые сапоги с 163-летней историей! Культовые Hunter носят с цветастыми юбками и шортами на музыкальные фестивали, где выступают Билли Айлиш и The Cure. Да, речь о Гластонбери, а не о «Шашлык Live». (ДЛТ)

Иконическую heart-bag от ESCADA теперь можно носить на поясе! Но лучше надеть ее по самой модной схеме осени — кросс-боди: пульсирующее сердце расположим там, где ему и положено быть, — на груди слева. (Галерея бутиков «Гранд Палас»)

Во-первых, сенсация: Ermanno Scervino, итальянский бренд, совсем не чуждый роскоши, поддержал ответственное производство и меняет натуральный мех и кожу на экоаналоги. Во-вторых, мы нашли в осенней коллекции самое мирное (и очень женственное!) милитари сезона: свитер защитного цвета оказывается полупрозрачным, а юбка хаки — с кокетливой плиссировкой. (Ermanno Scervino)

Коко Шанель верила в символы, цифры и уважала число 5, ставшее талисманом дома. Так, например, 2.55, it-bag всех времен и народов, названа по всем правилам нумерологии: 2 — это месяц февраль, а 55 — сокращение от 1955 года. Модный дом на рю Камбон строго соблюдает коды Мадемуазель: новая сумка именована по году ее создания — Chanel 19. На месте и зеркальная буква С, и длинная металлическая цепочка, и ромбовидный узор. Как носить — смотрим на видео с показа коллекции осень-зима 2019, последней, которую сделал Карл Лагерфельд: большую модель из кожи — в руках или под мышкой, среднюю — как кросс-боди, а самую маленькую, твидовую, — на поясе-ремне. (Chanel)

У благородной марки Brioni открылся корнер в ДЛТ — вот куда должны проложить тропу все денди этого города, знакомые с римским словечком sprezzatura, что означает «искусство замаскировать искусство». Ведь тру денди всегда немного небрежен и скромен, как молодой папа, — именно для таких, как он, Brioni прячет крокодиловые вставки в воротниках шерстяных пальто, замшевые и кожаные куртки собирает по сложнейшей технологии потайных швов, а худи из кашемира подбивает стриженой норкой. (ДЛТ)

На богемном свитере из альпака от Gerard Darel акварельные цветы дают глитч и расплываются на пиксели. Носим с шелковыми юбками и плиссированными платьями. Романтичное техно! (Gerard Darel)

Юбки миди, джинсы-кюлоты, платья с запахом — стиль 1970-х этой осенью цитируют многие любимые дизайнеры, и уважаемый нами петербургский бренд Belka не исключение. В коллекции The Next Journey особенно хороши пыльные цвета: мха, коры, спелой брусники — и идеальные пальто, круглогодичный маст-хэв петербуржца. (Artplay SPb)

«Меньше — значит больше», — любит повторять художница Марина Абрамович. Вот так минималистичная новинка Prada Embleme из сафьяновой кожи с золотым логотипом (выбираем из шести цветов — от мраморного до бутылочного!) автоматически становится важным арт-объектом сезона. (Prada)

Клетка, длинные шарфы, дафлкоты и костюмы из гобелена — преппи-стиль в Hilfiger Collection переживает свой ренессанс. Представьте себе Берти Вустера эпохи Канье Уэста: если вязаная жилетка с V-образным вырезом, то непременно оверсайз, если брюки — то только с принтом из фамильных гербов. (ТРЦ «Галерея»)

Клетка, эдвардианские пиджаки и подражающие мужчинам-стилягам Teddy girls — по одну сторону Ла-Манша, пышные юбки, узкие плечи и жакеты-бар, придуманные Кристианом Диором, — по другую. Креативный директор дома Dior Мария Грация Кьюри объединяет бунтарскую Британию 1950-х с французской революцией нью-лука. Возможно, именно поэтому за звание маст-хэва со шляпами-панамами с ажурной вуалью сражаются почти армейские ботинки из каучука. Но побеждает, нет, не дружба, а сестринство: недаром на футболке самого первого выхода сезонного показа красовался лозунг «Сестринство глобально» — отсылка к одной из главных книг фемдвижения авторства Робин Морган. (Dior)

Диско-экспресс из 1980-х проехал по осенней коллекции MICHAEL Michael Kors. Джинсы-бананы на обязательной высокой талии, куртка-косуха с миксом анималистичных принтов, ремни, лодочки и сумки в каменьях и заклепках — обожаем такой урбанистический шик! (ТРЦ «Галерея»)

Дизайнер и экоактивист Маккартни столько сделала для моды и осознанного потребления, что мы почти забыли, что Стелла — дочь легендарного битла сэра Пола. И вот неожиданный твист: лимитированная коллекция All Together Now посвящена пятидесятилетнему юбилею мультфильма The Beatles «Желтая подводная лодка»! Вообще этот анимационный шедевр режиссера Джорджа Даннинга сложно назвать мультфильмом: в 2019 году сказали бы, что Yellow Submarine — это полноценное арт-высказывание. То же можно сказать и о капсуле: из 1960-х на шубу из искусственного меха и платья трансгрессировали психоделические цвета, цитаты из песен разместились на свитерах и футболках вместо лого, а для серьезных граждан расписные фигуры спрятаны на подкладках пиджаков в классическую английскую клетку. (ДЛТ)

Мы рады, что семья Филиппи поддерживает тренд на новую женственность: в осенней коллекции бренда из Умбрии совсем несложно быть собой — и тут же хочется добавить — любимой. Используем прием multilayering — он же «многослойность»: вельветовые брюки заправляем в милитари-ботинки, экошубу надеваем с полупрозрачным шифоновым топом, а бархатный пуховик цвета фламинго в лучах заката рифмуем с юбкой, которую стоило бы назвать самостоятельным арт-объектом. Но если вы спросите нас о маст-хэве коллекции, то здесь не будет сомнений: мы надеваем белоснежный кейп из ангоры, чувствуем себя свободным, благородным единорогом и отправляемся кормить белочек в Павловск, шурша багровой листвой. (Fabiana Filippi)

Высокотехнологичный пуховик-скафандр Herno необходим, чтобы отметить пятидесятилетие высадки Армстронга на Луну. Почему скафандр и при чем здесь высокие технологии? Культовый итальянский бренд развивает концепт Couture Engineering: в новой линии Laminar за основу взят классический архитектурный принцип «функциональность плюс эстетика». За функцию отвечают почти космические технологии непромокаемости и непродуваемости, за красоту — сарториальный крой и роскошные ткани. (Herno)

Кислотные свитшоты с профилями римских императоров, золотые цепи размером с те, что ограждают Александрийский столп, — это не Феллини на максималках, а креативный директор Moschino Джереми Скотт карнавализирует реальность и вспоминает студию «Чинечитта» времен режиссера «Сладкой жизни» и «Сатирикона». Соберетесь на открытие сезона в БДТ, берите фрак с фалдами, плавно переходящими в шлейф, как у Джона Кортахарены. (BOSCOFAMILY)

Новая сумка boxyz задумана дизайнером Salvatore Ferragamo Полом Эндрю как тотальный универсал, что означает «и в пир, и в мир». Строгая форма, десять цветов, фирменная золотая пряжка Gancini и замок с ключом — хоть кому-то в этом мире можно доверить свои секреты! (Salvatore Ferragamo)

Если вы мечтали о легендарной татуировке, но не могли на нее решиться, у нас есть суперновости! Необязательно покупать билеты в Лос-Анджелес и мчать в салон на бульвар Сансет к Марку Махони, гуру тату-индустрии. Да еще и записываться за полтора года, ведь Марк «забивает» Микки Рурка, Джареда Лето и Лану Дель Рей. Когда Пол Смит познакомился с Махони (кстати, история умалчивает, появилась ли у сэра в итоге тату!), идея создать совместный проект родилась у них практически сразу. Но детали прорабатывали два года: Марк считается основателем стиля Black & Grey — реалистичных татуировок, объемных за счет прорисовки света и тени. А Пола Смита мы все знаем как большого любителя цвета и ярких полосок. В итоге все вещи лимитированной коллекции выполнены в темных тонах — джентльменская уступка командора ордена Британской империи, чтобы акцентировать внимание на контурах птиц, кораблей и тигров авторства Махони. (Paul Smith)

«Лакшери? Забудьте это слово! — требует дизайнер Стефано Риччи. — Роскошь неэлегантна!» И как тогда называть этот флорентийский бренд IT миллионерам и аристократам со всего мира? И что это, если не роскошь: куртки из драгоценной шерсти викуньи, сорочки из египетского хлопка, портфели из плетеной телячьей кожи, очки из рога азиатского буйвола и галстуки из набитого вручную шелка (этой старинной технике Стефано обучился в провинции Комо еще в 1972 году). Хорошо, назовем всю эту роскошь мастерством. Семидесятилетний флорентиец передает секреты своего мастерства по наследству: сын Филиппо отвечает за дизайн коллекций, а Никколо Ричи — за управление брендом, в том числе за работу полусотни мастеров на семейной фабрике с холмов Фьезоле. О, холмы Фьезоле, воспетые Блоком и Гумилевым, — разве это не роскошь? (Stefano Ricci)

Микропористая мембрана в «дышащей» перфорированной подошве, запатентованная Energy Walk System и пара из непромокаемой металлизированной кожи по индивидуальному заказу сэра Элтона — да, Geox всегда делали ставку на удобство. Но с приходом в компанию дизайнера Эрнесто Эспозито, который до этого трудился у Sergio Rossi, Chloé, Louis Vuitton и Fendi, было решено приобщить технологии к актуальным тенденциям. Челси и лоферы Эспозито украшает клепками, в лодочках обращается к технике петчворк. А если берется за замшевые ботильоны с металлическим декором, то в таких не стыдно прокатиться по знаменитой Route 66 от Чикаго до Калифорнии. (Geox)