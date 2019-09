Сумка от Карла Лагерфельда, шуба в честь группы The Beatles и еще 20 главных покупок нового сезона

Юбки миди, джинсы-кюлоты, платья с запахом — стиль 1970-х этой осенью цитируют многие любимые дизайнеры, и уважаемый нами петербургский бренд Belka не исключение. В коллекции The Next Journey особенно хороши пыльные цвета: мха, коры, спелой брусники — и идеальные пальто, круглогодичный маст-хэв петербуржца. (Artplay SPb)

Дизайнер и экоактивист Маккартни столько сделала для моды и осознанного потребления, что мы почти забыли, что Стелла — дочь легендарного битла сэра Пола. И вот неожиданный твист: лимитированная коллекция All Together Now посвящена пятидесятилетнему юбилею мультфильма The Beatles «Желтая подводная лодка»! Вообще этот анимационный шедевр режиссера Джорджа Даннинга сложно назвать мультфильмом: в 2019 году сказали бы, что Yellow Submarine — это полноценное арт-высказывание. То же можно сказать и о капсуле: из 1960-х на шубу из искусственного меха и платья трансгрессировали психоделические цвета, цитаты из песен разместились на свитерах и футболках вместо лого, а для серьезных граждан расписные фигуры спрятаны на подкладках пиджаков в классическую английскую клетку. (ДЛТ)