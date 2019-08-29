От яблочка до песочных часов: как информация о типе вашей фигуры упрощает подбор гардероба (и помогает отлично выглядеть)?

В издательстве «Бомбора» выходит книга блогера-имиджмейкера Ольги Светлоградской «Стиль внутри. Как принять, полюбить и усовершенствовать свое отражение в зеркале». В ней автор с многолетним опытом подбора одежды клиентам рассказывает о том, как фасон и цвет вещей трансформирует восприятие тела, с какого ракурса можно сделать красивые фотографии и как собрать гардероб, не потратив месячную зарплату. «Собака.ru» публикует отрывок из фэшн-практикума о семи основных типах фигуры и составлении образов в соответствии с каждым из них.

Песочные часы Самый желанный тип фигуры на свете! Так получилось, что за последнее время я часто проводила различные конкурсы, тесты и марафоны на определение внешности. И каково было мое удивление, когда каждая первая (ну ладно, вторая) девушка писала, что она — песочные часы, ведь по факту именно эту фигуру я встречаю реже всего. Я многократно изучала профили девушек, которые относят себя к песочным часам, и смотрела их фото. Надо ли говорить, что в 90% случаев этой фигуры я там не наблюдала. Конечно, я понимаю желание обладать «идеальной» фигурой. Но, поверьте, чтобы красиво одеть песочные часы, нужно ой как много побегать по магазинам! Так как фигура очень плавная и имеет округлости, то и ткани в одежде песочных часов должны быть мягкими, эластичными, летящими и струящимися.

Платье Diane Von Furstenberg

Платье Walk Of Shame

Платье Oscar de la Renta

Такую фигуру нельзя прятать за мешковатыми фасонами, которые будут съедать все изгибы, — следует отдавать предпочтение приталенным силуэтам в одежде. За счет узкой талии песочные часы имеют большой перепад с бедрами, поэтому, чтобы найти «свои» юбки и брюки, нужно постараться. Искать посадку строго в районе талии важно, потому что если посадка окажется выше, то песочные часы, с часто укороченным торсом и длинными ногами, рискуют превратиться в женщину-ноги, а если ниже — у песочных часов просто станут вываливаться бока (которых, возможно, и нет). Наиболее удачный вариант одежды — платье. Самое главное — обращать внимание на то, чтобы линия талии, опять же, была на месте: не выше и не ниже.

Белла Хадид

Рэйчел Броснахэн

Моника Беллуччи

Да: Подчеркнутая линия декольте

Повторяющие контур тела ткани

Лаконичный крой

Не забываем акцентировать талию Нет: Жесткие ткани

Осторожнее с принтами (на плавных формах они могут расплываться)

Талия в неправильном месте добавит лишние килограммы

Мешковатый крой Знаменитости с этим типом фигуры: Белла Хадид

Моника Беллуччи

Рэйчел Броснахэн

Юбка Gucci

Юбка No.21

Юбка The Row

Треугольник (груша) Я называю грушу сестрой песочных часов по причине таких же плавных и женственных форм. Поэтому рекомендации по выбору тканей и силуэтов останутся прежними.Как вы могли догадаться, свое название груша получила за счет того, что нижняя часть фигуры преобладает над верхней. А это значит, подбирая одежду, нам нужно балансировать и уравновешивать свои параметры. Проще всего этого добиться с помощью юбок, которые подчеркивают талию, но при этом не обтягивают аппетитные бедра и ноги как средство контрацепции. Поскольку верхней части треугольников не хватает объема, можете не ограничивать себя в деталировке, рюшах, брошах, кармашках и многослойности в области груди и плеч.

Часто отличительной особенностью треугольника являются короткие по отношению к телу ноги. Даже если в действительности пропорции не нарушены, такое ощущение может возникать из-за выступающей зоны «галифе» или низких ягодиц. В этом случае я все же настаиваю на том, что в гардеробе треугольников должны преобладать юбки, которые можно носить зимой с колготками даже в самом суровом климате, ведь найти идеальные брюки очень и очень трудно, особенно когда ваш размер не xs.

Дженнифер Лопес

Рианна

Дженнифер Лав-Хьюитт

Да: Подчеркиваем талию

Добавляем объем в области плеч

Не акцентируем внимание на нижней части тела Нет: Облегающие водолазки и майки

Неправильная посадка брюк и юбок

Осторожнее с обувью, которая застегивается или заканчивается на щиколотке — горизонталь всегда зрительно утяжеляет ногу Знаменитости с этим типом фигуры: Дженнифер Лопес

Рианна

Дженнифер Лав-Хьюитт

Брюки MAX&Co

Брюки Tatuna Nikolaishvili

Брюки Emporio Armani

Перевернутый треугольник Полная противоположность груше, поскольку здесь преобладает верхняя часть тела, а изгибы и плавность практически отсутствуют. Такие фигуры часто называют спортивными. Но тут есть свои нюансы. Перевернутый треугольник может быть двух типов: плоскостным и объемным. Первый — за счет доминирующих плеч, а второй — за счет пышной груди. И в том и в другом случаях обладательницы перевернутого треугольника часто имеют стройные ноги, высокое бедро и талию, которую, может быть, визуально не видно за счет отсутствия изгибов. Поскольку фигура имеет больше прямых линий, то и ткани следует выбирать более плотные и жесткие, которые будут не подчеркивать отсутствие изгибов, а формировать красивый силуэт. Природа наградила перевернутых треугольников объемным верхом, поэтому дополнительные акценты там ни к чему. Зато можно разгуляться с нижней поясной одеждой: различные рюши, баски, карманы, воланы и принты там только приветствуются! Не ограничивайте себя и в фасонах брюк, поскольку именно они могут стать основой гардероба: палаццо и кюлоты, дудочки и скинни, бананы и клеш — рекомендую попробовать все!

Анджелина Джоли

Крисси Тейген

Кейт Миддлтон

Да: Лаконичный крой топов, блуз и жакетов

Бандо и халтер (рекомендую погуглить) — ваши лучшие друзья

Подчеркиваем стройные ноги Нет: Подплечники, погоны и вырезы типа «лодочка»

Свитеры и кардиганы крупной вязки

Обтягивающая одежда из рыхлых материалов Знаменитости с этим типом фигуры: Анджелина Джоли

Кейт Миддлтон

Крисси Тейген

Платье Gucci

Шорты Elie Saab

Юбка Miu Miu

Прямоугольник Именно этот тип фигуры чаще всего встречается на подиумах, и даже модели Victoria’s Secret в большинстве своем — прямоугольники. В связи с этим у меня есть хорошие новости: практически все полки магазинов заполнены одеждой для вас. Фигура прямоугольников — угловатая, но это не означает, что у них обязательно отсутствует талия, 0 размер груди и совсем нет попы. Нужно понимать, что все это может быть в наличии, но не будет явно выделяться. Откажитесь от тотал-луков из рыхлых, тонких и обтягивающих тканей. Помните о балансе: подчеркивая свои природные формы одной из частей тела, непременно добавляйте объем другой. Ваша выигрышная одежда — платья с отрезной линией талии, джинсы, брюки, мини-юбки и даже шорты. А еще вы можете смело играться с оверсайзом и многослойностью — эти фасоны придуманы специально для вас!

Кара Делевинь

Кэмерон Диаз

Да: Ткани, которые держат форму

Многослойность и оверсайз

Отрезная линия талии Нет: Одежда «в облипку»

Подчеркнутая талия без придания объема в других частях тела

Заниженная посадка поясной одежды Знаменитости с этим типом фигуры: Твигги

Кэмерон Диаз

Кара Делевинь

Жакет Markus Lupfer

Жакет Loro Piana

Жакет Tibi

Устойчивый прямоугольник Эту фигуру крайне часто путают с песочными часами. Однако если посмотреть, то разница между ними очевидна: устойчивый прямоугольник выглядит более плотным и спортивным, а, несмотря на наличие выраженных груди и бедер, талия у устойчивых прямоугольников не выделяется. Знаю по себе: каждый лишний килограмм устойчивых прямоугольников вылезает совсем не там, где ему были бы рады — в первую очередь страдают верхняя часть руки, бедра, бока и талия. Поэтому, выбирая силуэт, устойчивый прямоугольник должен трезво оценивать ситуацию: «достаточно ли подтянуто мое тело, чтобы сегодня я надела что-нибудь облегающее?» Если ответ отрицательный, заручаемся поддержкой жакетов, которые могут стать основой гардероба. Отдавайте предпочтение нежестким и удлиненным вариантам, самое главное — обращать внимание на рукава: они должны быть либо узкими, либо иметь длину ¾. В противном случае жакеты будут вас полнить, а не корректировать фигуру.

Бритни Спирс

Ева Лонгория

Тина Тернер

Да: Удлиненные жакеты до середины бедра

Привлекаем внимание к запястьям и декольте

Расстегнутые жакеты и тренчи помогут зрительно уменьшить талию и вытянуть силуэт Нет: Акцент на верхней части бедра

Пышные юбки и платья

Широкие длинные рукава Знаменитости с этим типом фигуры: Бритни Спирс

Ева Лонгория

Тина Тернер

Плащ Trust Me Studio

Рубашка Lanvin

Платье Three Graces

Круг (яблочко) Бытует мнение, что обладательницы такой фигуры непременно должны быть plus-size, однако это — большое заблуждение. Яблочки бывают даже размера 40: такие девушки обычно изнуряют себя диетами и не вылезают из спортзалов в надежде избавиться от небольшого животика и обрести узкую талию. А нужно просто принять тот факт, что у такой фигуры нет привычной нам талии, поскольку самое узкое место на их теле находится прямо под грудью. Нет талии — не беда! Зато такими стройными и длинными ногами не может похвастаться ни одна другая фигура. Именно яблочки могут смело носить ультра-мини в абсолютно любом возрасте на зависть 18-летним девушкам! Примите тот факт, что в вашем гардеробе не должно быть обтягивающих и коротких маек, а многослойность — ваша подруга на всю жизнь.

Обладательницы этого типа фигуры должны не подчеркивать свою талию, а заново ее рисовать. И происходит это за счет вертикали: расстегнутые, контрастные по цвету жилеты, кардиганы, тренчи и куртки способны творить чудеса. Если переживаете, что летом такой стиль одежды будет слишком жарким, — зря: заменяйте привычную верхнюю одежду рубашками из натуральных тканей, например, из льна или шелка.

Риз Уизерспун

Лив Тайлер

Да: Многослойность

Эксперименты с различной длиной юбок

Брюки-скинни Нет: Блузы и майки, открывающие паховую область

Обтягивающие платья и кофты

Акцент на талии Знаменитости с этим типом фигуры: Риз Уизерспун

Лив Тайлер

Платье Goat

Туфли Miu Miu

Восьмерка Восьмерками не рождаются, а становятся! И делают это только песочные часы, так как именно их талия никуда не девается после набора дополнительных килограмм. Восьмерка — это фигура plus-size, то есть начиная с размера 48-го. Рекомендации по выбору одежды являются схожими с песочными часами, но тут, как и всем девушкам с пышными фигурами, следует обращать внимание не только на фасоны, но и на корректирующее белье. Ткани должны помогать формировать фигуру, быть достаточно плотными, но не жесткими. А еще помните, что зрительно скинуть пару кг могут помочь туфельки на не всегда большом, но обязательно устойчивом каблучке.

Кристина Хендрикс

Келли Брук