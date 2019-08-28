В Петербург приехала новая коллекция Belvest — с расслабленными костюмами, рыжими свитерами и шарфами с узором пейсли

Что происходит, когда мужчины устают от широких шорт, разноцветных олимпиек, гавайских рубашек, жилетов с карманами и других побочных товаров популярного стиля «нормкор»? Они возвращаются к классике — костюмным брюкам и пиджакам, но носят их не с выглаженными рубашками и золотыми запонками, а расслабленно — с джемперами, бадлонами и даже шарфами.

Мастер-класс по мастерству тейлоринга уже 50 лет дает итальянский бренд Belvest, представленный в бутике St. James в Петербурге. В этом сезоне он — в лучших традициях модной выставки Pitti Uomo — смешивает двубортные пиджаки со свободными брюками огненно-красного цвета и стилизует классические сорочки длинными шарфами с узором пейсли. Пейсли — такой же частый элемент осенне-зимней коллекции, как и стеганые нейлоновые карманы, ткань джерси и ультралегкая фурнитура, которая делает вещи Belvest практически невесомыми. Стоит утяжелять тотал-лук рюкзаками и обувью в таких же рыжих и оливковых оттенках, чтобы не сорваться с места во время сильных петербургских ветров!