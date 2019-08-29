Кашемир, бежевые пальто, анималистичный принт – в Универмаге «Московский» новые осенне-зимние коллекции
Все залы Универмага «Московский» обновились и пополнились экземплярами из осенне-зимних коллекций 2019-2020 от мировых брендов – Boss, EA7 Emporio Armani, Lacoste, Baldinini, Tommy Hilfiger, Furla, Liu Jo и Coccinelle. Среди хитов – пальто коричневого, бежевого, гранатового и молочного оттенков, кашемировые свитера и строгие костюмы. А еще байеры не забыли ни про красный цвет, ни про анималистичный принт.
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На Виктории: джемпер Adolfo Dominguez 15 900 руб, брюки Boss 17 500 руб., пальто Laplandia 23 900 руб.. мюли Hogl 13 990 руб., сумка Ripani 18 900 руб. На Дарье: свитер Boss 27 000 руб., брюки Twinset 16 900 руб., обувь – собственность стилиста
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На Дарье: свитер Guess 8 290 руб., брюки Caractere 14 900 руб., меховое пальто Werner Christ 91 000 руб., мюли Hogl 13 990 руб., сумка Coccinelle 18 100 руб. На Виктории: пиджак Diana Gallesi 27 900 руб., брюки Diana Gallesi 15 900 руб., джемпер Adolfo Dominguez 10 900 руб, обувь – собственность стилиста
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Костюм Boss 62 000 руб., джемпер Boss 11 500 руб., броги Pertini 19 900 руб.
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Свитер Boss 11 500 руб., юбка Guess 11 190 руб., пальто Laplandia 29 500 руб., сумка Coccinelle 30 900 руб.
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Куртка Boss 16 500 руб., джинсы Tommy Hilfiger 11 900 руб., обувь - собственность стилиста
Кроме уже традиционных для Универмага марок, в его коллекции появились новые бренды: Elena Miro с широкой размерной линейкой, петербуржцы Free Age, работающие с вещами из натуральных кашемира, шелка и шерсти мериноса, а также испанцы Roberto Verino.
Универмаг «Московский»:
Женский зал, Московский пр., 205
Мужской зал, Московский пр., 220
Зал «Подарки и декор», Московский пр., 207
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