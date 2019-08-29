Кашемир, бежевые пальто, анималистичный принт – в Универмаге «Московский» новые осенне-зимние коллекции

Все залы Универмага «Московский» обновились и пополнились экземплярами из осенне-зимних коллекций 2019-2020 от мировых брендов – Boss, EA7 Emporio Armani, Lacoste, Baldinini, Tommy Hilfiger, Furla, Liu Jo и Coccinelle. Среди хитов – пальто коричневого, бежевого, гранатового и молочного оттенков, кашемировые свитера и строгие костюмы. А еще байеры не забыли ни про красный цвет, ни про анималистичный принт.