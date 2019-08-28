45 лаконичных сумок на каждый день
Всегда приятно иметь сумку, которая вмещает все необходимые вещи, подходит под любую одежду, да еще и не повторяется у каждого встречного. «Собака.ru» как раз нашла четыре десятка таких моделей: шопперов и кросс-боди, пастельных тонов и ярких оттенков, от мировых дизайнеров и локальных марок, по ценам от 2464 до 283 500 рублей.
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Bottega Veneta, 283 500 рублей (ДЛТ)
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AMA Leather, 11 900 рублей (AMA Leather)
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Medea, 35 600 рублей (Au Pont Rouge)
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Loewe, 155 250 рублей (Babochka Gallery)
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Imakebags, 15 900 рублей (imakebags.ru)
Большие бренды осознают, что за несколько тысяч долларов им проще продать лаконичную сумку, которую покупатель сможет передать по наследству, чем модель со стразами, надписями и принтами, которая рано или поздно выйдет из моды. Поэтому преемник идей Фиби Файло Дэниел Ли, с недавних пор отвечающий за коллекции Bottega Veneta, выпускает минималистичные аксессуары с одним-единственным элементом декора — плетением intrecciato или магнитным рамочным замком. Каждый из них — будь то клатч Pouch винного цвета, оранжевая кросс-боди Cassete или гигантская сумка Arco — получает солд-аут сразу же после поступления в продажу. Более того, становится мемом и провоцирует возникновение флешмобов в соцсетях похлеще баула от Balenciaga и шоппера IKEA Frakta.
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Arny Praht, 2594 рублей (Arny Praht)
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Burberry, 65 350 рублей (ДЛТ)
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Tom Tailor, 4999 рублей (Tom Tailor)
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Dolce & Gabbana, 108 000 рублей (ДЛТ)
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Twin Set, 11 999 рублей («Кенгуру»)
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Brooks Brothers, 19 200 рублей (Boscofamily)
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Moschino, 96 550 рублей (Boscofamily)
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Armani Exchange, 4650 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Furla, 35 000 рублей (Универмаг «Московский»)
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Calvin Klein, 17 100 рублей (Calvin Klein)
Модные дома, чьи коллекции (в отличие от Bottega Veneta, Jil Sander и Loewe) далеки от минимализма, добавляют в ряд с помпезными, разноцветными и расшитыми сумками, простые. Например, Dolce & Gabbana Sicily из матовой кожи (никаких цветочных бутонов и замков в виде сердечек!), Moschino Milano трапециевидной формы (без изображения плюшевых медвеждат!) и Dior Saddle мятного оттенка (лишенную фирменной ткани Oblique!). Эти сумки служат настоящим успокоительным для тех, кто устал от растиражированного в инстаграме дизайна.
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Gucci, 59 250 рублей (Babochka)
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Maryand, 9800 рублей (Maryand)
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Bottega Veneta, 105 500 рублей (ДЛТ)
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Marina Rinaldi, 21 850 рублей (Marina Rinaldi)
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Imakebags X Kate Rock, 9200 рублей (imakebags.ru)
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Calvin Klein, 17 100 рублей (Calvin Klein)
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Jil Sander, 101 300 рублей (Babochka Gallery)
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Fetiche, 29 500 рублей (Au Pont Rouge)
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Dior, цена по запросу (Dior)
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Marc Jacobs, 31 920 рублей (Au Pont Rouge)
Сумки «под подмышку», которые стали популярными благодаря перевыпуску модели Fendi Baguette, тоже можно найти в более простом дизайне (и по демократичным ценам!). Calvin Klein, The Row, Imakebags и Maryand продают «багеты», которые вы наверняка ни у кого не встретите, плюс модели этих брендов вместительные, несмотря на небольшой размер.
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Maryand, 7500 рублей (Maryand)
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M_U_R, 8000 рублей (M_U_R)
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The Row, 138 800 рублей (Babochka Gallery)
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Max Mara, цена по запросу (Max Mara)
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Arny Praht, 2464 рублей (Arny Praht)
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Marc Jacobs, 28 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Maison Margiela, 113 924 рублей (DayNight)
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Furla, 32 900 рублей (Универмаг «Московский»)
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Burberry, 121 000 рублей (ДЛТ)
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Artskill, 12 300 рублей (Artskill)
Еще один суперхит сезона, который мы не выпустим из рук и в последующие сезоны, — это сумка-тубус, уменьшенная версия той, в которой архитекторы и инженеры носят свои работы. На длинных ручках, как в коллекциях российской марки Arny Praht, ярко-желтого цвета, как у бренда кожаных аксессуаров AMA Leather, или из переработанного картона, как у победительницы конкурса молодых дизайнеров «Новые имена в моде» Ани Дружининой. Стоимость этих сумок отличается в несколько раз не только из-за разницы в используемых материалах: Arny Praht имеют в Петербурге собственное производство, что позволяет минимизировать затраты и продавать изделия по ценам до 10 000 (а иногда и до 5000!) рублей.
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Marina Rinaldi, 22 500 рублей (Marina Rinaldi)
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Dior, цена по запросу (Dior)
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Balenciaga, 95 800 рублей (ДЛТ)
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Givenchy, 197 000 рублей (nevsky152)
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Coccinelle, 26 100 рублей (Универмаг «Московский»)
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Tom Tailor, 2799 рублей (Tom Tailor)
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Tommy Hilfiger, 6290 рублей (Tommy Hilfiger)
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Askent, 9850 рублей (askent.ru)
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Dolce & Gabbana, 22 999 рублей («Кенгуру»)
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Lokis, 4000 рублей (Lokis)
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