45 лаконичных сумок на каждый день

Всегда приятно иметь сумку, которая вмещает все необходимые вещи, подходит под любую одежду, да еще и не повторяется у каждого встречного. «Собака.ru» как раз нашла четыре десятка таких моделей: шопперов и кросс-боди, пастельных тонов и ярких оттенков, от мировых дизайнеров и локальных марок, по ценам от 2464 до 283 500 рублей.

Bottega Veneta, 283 500 рублей (ДЛТ)

AMA Leather, 11 900 рублей (AMA Leather)

Medea, 35 600 рублей (Au Pont Rouge)

Loewe, 155 250 рублей (Babochka Gallery)

Imakebags, 15 900 рублей (imakebags.ru)

Большие бренды осознают, что за несколько тысяч долларов им проще продать лаконичную сумку, которую покупатель сможет передать по наследству, чем модель со стразами, надписями и принтами, которая рано или поздно выйдет из моды. Поэтому преемник идей Фиби Файло Дэниел Ли, с недавних пор отвечающий за коллекции Bottega Veneta, выпускает минималистичные аксессуары с одним-единственным элементом декора — плетением intrecciato или магнитным рамочным замком. Каждый из них — будь то клатч Pouch винного цвета, оранжевая кросс-боди Cassete или гигантская сумка Arco — получает солд-аут сразу же после поступления в продажу. Более того, становится мемом и провоцирует возникновение флешмобов в соцсетях похлеще баула от Balenciaga и шоппера IKEA Frakta.

Arny Praht, 2594 рублей (Arny Praht)

Burberry, 65 350 рублей (ДЛТ)

Tom Tailor, 4999 рублей (Tom Tailor)

Dolce & Gabbana, 108 000 рублей (ДЛТ)

Twin Set, 11 999 рублей («Кенгуру»)

Brooks Brothers, 19 200 рублей (Boscofamily)

Moschino, 96 550 рублей (Boscofamily)

Armani Exchange, 4650 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Furla, 35 000 рублей (Универмаг «Московский»)

Calvin Klein, 17 100 рублей (Calvin Klein)

Модные дома, чьи коллекции (в отличие от Bottega Veneta, Jil Sander и Loewe) далеки от минимализма, добавляют в ряд с помпезными, разноцветными и расшитыми сумками, простые. Например, Dolce & Gabbana Sicily из матовой кожи (никаких цветочных бутонов и замков в виде сердечек!), Moschino Milano трапециевидной формы (без изображения плюшевых медвеждат!) и Dior Saddle мятного оттенка (лишенную фирменной ткани Oblique!). Эти сумки служат настоящим успокоительным для тех, кто устал от растиражированного в инстаграме дизайна.

Gucci, 59 250 рублей (Babochka)

Maryand, 9800 рублей (Maryand)

Bottega Veneta, 105 500 рублей (ДЛТ)

Marina Rinaldi, 21 850 рублей (Marina Rinaldi)

Imakebags X Kate Rock, 9200 рублей (imakebags.ru)

Calvin Klein, 17 100 рублей (Calvin Klein)

Jil Sander, 101 300 рублей (Babochka Gallery)

Fetiche, 29 500 рублей (Au Pont Rouge)

Dior, цена по запросу (Dior)

Marc Jacobs, 31 920 рублей (Au Pont Rouge)

Сумки «под подмышку», которые стали популярными благодаря перевыпуску модели Fendi Baguette, тоже можно найти в более простом дизайне (и по демократичным ценам!). Calvin Klein, The Row, Imakebags и Maryand продают «багеты», которые вы наверняка ни у кого не встретите, плюс модели этих брендов вместительные, несмотря на небольшой размер.

Maryand, 7500 рублей (Maryand)

M_U_R, 8000 рублей (M_U_R)

The Row, 138 800 рублей (Babochka Gallery)

Max Mara, цена по запросу (Max Mara)

Arny Praht, 2464 рублей (Arny Praht)

Marc Jacobs, 28 900 рублей (Au Pont Rouge)

Maison Margiela, 113 924 рублей (DayNight)

Furla, 32 900 рублей (Универмаг «Московский»)

Burberry, 121 000 рублей (ДЛТ)

Artskill, 12 300 рублей (Artskill)

Еще один суперхит сезона, который мы не выпустим из рук и в последующие сезоны, — это сумка-тубус, уменьшенная версия той, в которой архитекторы и инженеры носят свои работы. На длинных ручках, как в коллекциях российской марки Arny Praht, ярко-желтого цвета, как у бренда кожаных аксессуаров AMA Leather, или из переработанного картона, как у победительницы конкурса молодых дизайнеров «Новые имена в моде» Ани Дружининой. Стоимость этих сумок отличается в несколько раз не только из-за разницы в используемых материалах: Arny Praht имеют в Петербурге собственное производство, что позволяет минимизировать затраты и продавать изделия по ценам до 10 000 (а иногда и до 5000!) рублей.