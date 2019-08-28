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45 лаконичных сумок на каждый день

Всегда приятно иметь сумку, которая вмещает все необходимые вещи, подходит под любую одежду, да еще и не повторяется у каждого встречного. «Собака.ru» как раз нашла четыре десятка таких моделей: шопперов и кросс-боди, пастельных тонов и ярких оттенков, от мировых дизайнеров и локальных марок, по ценам от 2464 до 283 500 рублей. 

  • Bottega Veneta, 283 500 рублей (ДЛТ)

  • AMA Leather, 11 900 рублей (AMA Leather)

  • Medea, 35 600 рублей (Au Pont Rouge)

  • Loewe, 155 250 рублей (Babochka Gallery)

  • Imakebags, 15 900 рублей (imakebags.ru)

Большие бренды осознают, что за несколько тысяч долларов им проще продать лаконичную сумку, которую покупатель сможет передать по наследству, чем модель со стразами, надписями и принтами, которая рано или поздно выйдет из моды. Поэтому преемник идей Фиби Файло Дэниел Ли, с недавних пор отвечающий за коллекции Bottega Veneta, выпускает минималистичные аксессуары с одним-единственным элементом декора — плетением intrecciato или магнитным рамочным замком. Каждый из них — будь то клатч Pouch винного цвета, оранжевая кросс-боди Cassete или гигантская сумка Arco — получает солд-аут сразу же после поступления в продажу. Более того, становится мемом и провоцирует возникновение флешмобов в соцсетях похлеще баула от Balenciaga и шоппера IKEA Frakta.

  • Arny Praht, 2594 рублей (Arny Praht)

  • Burberry, 65 350 рублей (ДЛТ)

  • Tom Tailor, 4999 рублей (Tom Tailor)

  • Dolce & Gabbana, 108 000 рублей (ДЛТ)

  • Twin Set, 11 999 рублей («Кенгуру»)

  • Brooks Brothers, 19 200 рублей (Boscofamily)

  • Moschino, 96 550 рублей (Boscofamily)

  • Armani Exchange, 4650 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Furla, 35 000 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Calvin Klein, 17 100 рублей (Calvin Klein)

Модные дома, чьи коллекции (в отличие от Bottega Veneta, Jil Sander и Loewe) далеки от минимализма, добавляют в ряд с помпезными, разноцветными и расшитыми сумками, простые. Например, Dolce & Gabbana Sicily из матовой кожи (никаких цветочных бутонов и замков в виде сердечек!), Moschino Milano трапециевидной формы (без изображения плюшевых медвеждат!) и Dior Saddle мятного оттенка (лишенную фирменной ткани Oblique!). Эти сумки служат настоящим успокоительным для тех, кто устал от растиражированного в инстаграме дизайна. 

  • Gucci, 59 250 рублей (Babochka)

  • Maryand, 9800 рублей (Maryand)

  • Bottega Veneta, 105 500 рублей (ДЛТ)

  • Marina Rinaldi, 21 850 рублей (Marina Rinaldi)

  • Imakebags X Kate Rock, 9200 рублей (imakebags.ru)

  • Calvin Klein, 17 100 рублей (Calvin Klein)

  • Jil Sander, 101 300 рублей (Babochka Gallery)

  • Fetiche, 29 500 рублей (Au Pont Rouge)

  • Dior, цена по запросу (Dior)

  • Marc Jacobs, 31 920 рублей (Au Pont Rouge)

Сумки «под подмышку», которые стали популярными благодаря перевыпуску модели Fendi Baguette, тоже можно найти в более простом дизайне (и по демократичным ценам!). Calvin Klein, The Row, Imakebags и Maryand продают «багеты», которые вы наверняка ни у кого не встретите, плюс модели этих брендов вместительные, несмотря на небольшой размер.

  • Maryand, 7500 рублей (Maryand)

  • M_U_R, 8000 рублей (M_U_R)

  • The Row, 138 800 рублей (Babochka Gallery)

  • Max Mara, цена по запросу (Max Mara)

  • Arny Praht, 2464 рублей (Arny Praht)

  • Marc Jacobs, 28 900 рублей (Au Pont Rouge)

  • Maison Margiela, 113 924 рублей (DayNight)

  • Furla, 32 900 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Burberry, 121 000 рублей (ДЛТ)

  • Artskill, 12 300 рублей (Artskill)

Еще один суперхит сезона, который мы не выпустим из рук и в последующие сезоны, — это сумка-тубус, уменьшенная версия той, в которой архитекторы и инженеры носят свои работы. На длинных ручках, как в коллекциях российской марки Arny Praht, ярко-желтого цвета, как у бренда кожаных аксессуаров AMA Leather, или из переработанного картона, как у победительницы конкурса молодых дизайнеров «Новые имена в моде» Ани Дружининой. Стоимость этих сумок отличается в несколько раз не только из-за разницы в используемых материалах: Arny Praht имеют в Петербурге собственное производство, что позволяет минимизировать затраты и продавать изделия по ценам до 10 000 (а иногда и до 5000!) рублей. 

  • Marina Rinaldi, 22 500 рублей (Marina Rinaldi)

  • Dior, цена по запросу (Dior)

  • Balenciaga, 95 800 рублей (ДЛТ)

  • Givenchy, 197 000 рублей (nevsky152)

  • Coccinelle, 26 100 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Tom Tailor, 2799 рублей (Tom Tailor)

  • Tommy Hilfiger, 6290 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Askent, 9850 рублей (askent.ru)

  • Dolce & Gabbana, 22 999 рублей («Кенгуру»)

  • Lokis, 4000 рублей (Lokis)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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