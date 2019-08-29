5 причин отправиться на шоппинг в Zsar Outlet Village

С недавних пор в Финляндию стоит отправляться не только прокатать визу, за рыбой, сыром и йогуртом, на арт-выставку и на фестиваль Flow, но и для того, чтобы подобрать модный гардероб. Новый аутлет Zsar Outlet Village устроен точь-в-точь, как культовые Fidenza Village в пригороде Милана, La Vallee Vellage – в окрестностях Парижа, – или римской Castel Romano, а его список брендов состоит из сплошь родных имен, часть из которых не встречаются в Петербурге.

Расположение Zsar Outlet Village находится в 500 метрах после въезда в Финляндию через КПП «Торфяновка. Время в пути от Петербурга занимает около 2,5 часов, а новая трасса E18 позволяет добраться из Хельсинки всего за полтора часа. Кроме этого, из столицы Финляндии и Лаппеенранты ходят по субботам бесплатные шаттлы – расписание можно посмотреть на сайте аутлета.

Селекция брендов Сейчас в Zsar Outlet Village, построенном, как небольшой город, в традиционном для аутлета стиле классицизма, открыто 26 брендовых бутиков с одеждой, обувью и аксессуарами из свежих – в том числе осенних – коллекций со скидками от 30% до 70%. В списке магазинов – Armani Outlet, а среди марок класса премиум и люкс: Roberto Cavalli, Hugo Boss, Iceberg, Liu Jo, O Bag и Osrey London. В ближайшие месяцы перечень должен пополниться.

Возврат Tax Free Как и положено, после всех покупок в Финляднии можно оформить Tax Free. Но если обновлять гардероб в Zsar Outlet Village, это легко сделать прямо на территории аутлет-деревни. Здесь открыт офис Planet Tax Free – одной из самой выгодной для покупателей системы возврата: она позволяет суммировать покупки. Чем больше сумма чека, тем больше возврат, который начинается от 8% на продукты и от 10% на непродовольственные товары.

Семейный отдых Чтобы отдых и остановка по пути в Хельсинки стала комфортной, создатели Zsar Outlet Village построили для семей с детьми большую уличную игровую площадку, открыли детскую комнату для родителей с младенцами, а будущем здесь появится мини-отель, специальная зона для отдыха мужчин, пока их жены или подруги ходят по магазинам, а также заработает клуб привилегий для постоянных гостей. Быстрый и бесплатный wi-fi также прилагается.

Вкусно поесть Если заехать в Zsar Outlet Village на пару часов, можно не спеша пройтись по магазинам, а, устав, заглянуть в местные кафе, или рестораны. Для обеда подойдет итальянский ресторан с пиццей и пастой, американский дайнер с бургерами и китайский ресторан, для перекуса – бутик шоколада, мороженица и корнер Espresso House с настоящим вкусным кофе, что редкость для Финляндии. В последнем из меню стоит попробовать сэндвичи и снеки.