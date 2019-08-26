Новая коллекция бренда |форма|: «потертые» рубашки, платья-косухи и удлиненные пальто
Московский бренд |форма|, основанный Татьяной Суховой и Еленой Глуховой в 2013 году, выпустил коллекцию на грядущий осенне-зимний сезон. По задумке дизайнеров, все вещи из нее — будь то футболка с эффектом тай-дай, стеганое платье или рубашка из вареного денима — напоминают гардероб девушки Марка Рентона из фильма «На игле», которые так же отлично смотрятся в кантри-локациях (и не страдают от прогулки с кошками, собаками и даже петухами на руках — проверено съемкой лукбука!).
Главной вещью марки остается пальто — удлиненное, напоминающее военную форму, или из искусственного меха, будто бы плюшевое. Некоторые из них (как и брюки с завышенной талией, свитер с гипнотическим принтом и теплое вязаное платье) уже поступили в продажу на сайте forma-forma.ru, а также приедут в Subbota Showroom в Петербурге.
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