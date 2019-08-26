Новая коллекция бренда |форма|: «потертые» рубашки, платья-косухи и удлиненные пальто

Московский бренд |форма|, основанный Татьяной Суховой и Еленой Глуховой в 2013 году, выпустил коллекцию на грядущий осенне-зимний сезон. По задумке дизайнеров, все вещи из нее — будь то футболка с эффектом тай-дай, стеганое платье или рубашка из вареного денима — напоминают гардероб девушки Марка Рентона из фильма «На игле», которые так же отлично смотрятся в кантри-локациях (и не страдают от прогулки с кошками, собаками и даже петухами на руках — проверено съемкой лукбука!).