Bvlgari представили коллаборацию с Александром Вэнгом

Bvlgari представили продолжение проекта «Serpenti Through the Eyes Of», в рамках которого мировые дизайнеры переосмысливают внешний вид культовой сумки Serpenti Forever. После Николаса Кирквуда партнером итальянского ювелирного бренда стал Александр Вэнг, который в прошлом отвечал за коллекции для Balenciaga, а сейчас сосредоточился на развитии одноименной марки.

Александр Вэнг сделал шесть вариаций Serpenti Forever — разных форм и оттенков (от белого до мятного). Дизайн каждой сумки имеет отсылки к фирменным символам ювелирного дома — например, к винтажным золотым часам Serpenti 1960-х годов. Запуск коллаборации, лицом которой стала модель Хейли Бибер, намечен на 7 сентября — в это время в Нью-Йорке стартует Неделя женской моды сезона весна-лето 2020.