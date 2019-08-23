Что покупать в новых осенне-зимних коллекциях UNIQLO?

В июле UNIQLO анонсировали выход долгожданных коллабораций — с британским дизайнером Джонатаном Андерсоном и французской аристократкой Инес де ля Фрессанж. Однако в осенне-зимнем ассортименте японского бренда и без этого много интересного: например, мультифункциональные вещи в концепции LifeWear («Одежда для жизни») и минималистичная одежда из линейки Uniqlo U (разработанной вместе с Кристофом Лемэром).

Uniqlo U, мужская коллекция

UNIQLO, женская коллекция

UNIQLO, мужская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

Uniqlo U, мужская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

В основную осенне-зимнюю коллекцию UNIQLO, которую марка представила при поддержке отечественных знаменитостей — Светланы Ходченковой, Милоша Биковича, Полины Гагариной и Антона Беляева, вошли фирменные ультралегкие пуховики (они складываются в небольшой мешочек), новая модель джинсов скинни (носить — с расслабленной фланелевой рубашкой) и джемпер из мериносовой шерсти (сразу в нескольких оттенках — от пастельного до ядерно-желтого!).

Uniqlo U, женская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

Uniqlo U, мужская коллекция

Uniqlo U, мужская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

UNIQLO, мужская коллекция

Uniqlo U, мужская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

UNIQLO, мужская коллекция

UNIQLO, женская коллекция

В линейке Uniqlo U, которую бренд разрабатывает вместе с креативной командой Кристофа Лемера в Парижском проектно-исследовательском центре, есть однотонные пальто из водонепроницаемого материала, объемные рубашки из ворсистого флиса, широкие брюки-багги и двусторонние куртки для мужчин. А еще — кофты, будто бы скроенные из полотенец, сорочки, напоминающие пижамные, бомберы, оснащенные теплой подкладкой, и много-много платьев — ретро-коричневого цвета, с завязкой на талии и высоким (спасающем от пронизывающего ветра) горлом.

Uniqlo U, мужская коллекция

Uniqlo U, мужская коллекция

UNIQLO, женская коллекция

UNIQLO, мужская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

Uniqlo U, женская коллекция

UNIQLO, мужская коллекция

UNIQLO, мужская коллекция

UNIQLO, женская коллекция