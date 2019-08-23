Что покупать в новых осенне-зимних коллекциях UNIQLO?
В июле UNIQLO анонсировали выход долгожданных коллабораций — с британским дизайнером Джонатаном Андерсоном и французской аристократкой Инес де ля Фрессанж. Однако в осенне-зимнем ассортименте японского бренда и без этого много интересного: например, мультифункциональные вещи в концепции LifeWear («Одежда для жизни») и минималистичная одежда из линейки Uniqlo U (разработанной вместе с Кристофом Лемэром).
В основную осенне-зимнюю коллекцию UNIQLO, которую марка представила при поддержке отечественных знаменитостей — Светланы Ходченковой, Милоша Биковича, Полины Гагариной и Антона Беляева, вошли фирменные ультралегкие пуховики (они складываются в небольшой мешочек), новая модель джинсов скинни (носить — с расслабленной фланелевой рубашкой) и джемпер из мериносовой шерсти (сразу в нескольких оттенках — от пастельного до ядерно-желтого!).
В линейке Uniqlo U, которую бренд разрабатывает вместе с креативной командой Кристофа Лемера в Парижском проектно-исследовательском центре, есть однотонные пальто из водонепроницаемого материала, объемные рубашки из ворсистого флиса, широкие брюки-багги и двусторонние куртки для мужчин. А еще — кофты, будто бы скроенные из полотенец, сорочки, напоминающие пижамные, бомберы, оснащенные теплой подкладкой, и много-много платьев — ретро-коричневого цвета, с завязкой на талии и высоким (спасающем от пронизывающего ветра) горлом.
Некоторые осенне-зимние вещи UNIQLO уже поступили в продажу, но какую-то часть коллекции можно будет приобрести только с конца сентября. Следить за наличием той или иной новинки можно на обновленном сайте японского бренда, с которого ее теперь можно заказать прямо домой!
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