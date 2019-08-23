Новая коллекция osome2some: идеальные пальто на осень и платья, которые могут сойти за свадебные

У каких российских дизайнеров искать одежду в стиле «старого Celine»? У Анны Андриенко и Натальи Бузаковой из osome2some! Мало того, что девушки делают отличные лаконичные вещи (только посмотрите на разноуровневую плиссированную юбку, «деформированный» оверсайзовый жакет и белоснежное платье с чашками-бюстье, которое может сойти за свадебное), так еще и мастерски конструируют верхнюю одежду! В их осенне-зимней коллекции — минималистичные пальто с двойным воротником, на одной пуговице и превращенное в домашний халат, а также шуба бежевого цвета, выполненная из верблюжьей шерсти и шелка.