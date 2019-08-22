Новая коллекция Akhmadullina Dreams: дутые пуховики, футболки с котиками и платья в стиле 1970-х

Дизайнер из Петербурга Алена Ахмадуллина выпустила осенне-зимнюю коллекцию своей демократичной линии Akhmadullina Dreams. В ней, как и в первой линии бренда, она продолжает рассказывать сказки о волшебных обитателях леса. Медведи, лисы, волки, дикие кошки и другие животные перепрыгивают со стеганых пуховиков на платья в стиле 1970-х и с футболок пудровых оттенков на джемперы из кашемира и шерсти.

Другие вещи Akhmadullina Dreams — оверсайзовые жакеты, брюки-палаццо, кожаные юбки, джинсовые куртки и удлиненные пальто — минималистичны и выполнены в бежевой, серой и ретро-коричневой гамме. Все их можно купить в новых петербургских магазинах Akhmadullina Dreams — в ТРЦ «Галерея» и ТЦ «Охта Молл», а также на сайте akhmadullinadreams.com по ценам от 2999 рублей (за футболку с принтом) до 24 999 рублей (за пальто в клетку).