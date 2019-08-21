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UNIQLO запустили интернет-магазин в России

Японский бренд UNIQLO запустил интернет-магазин в России. В продаже — весь ассортимент одежды: мужские, женские и детские коллекции, есть раздел со скидками, а также представлены вещи, доступные только онлайн. Доставку одежды осуществляет курьерская служба DPD, однако пока она доступна не по всей России: «Несмотря на прилагаемые нами усилия, доставка возможна не на всей территории России. Мы уведомим вас, если возможность осуществления доставки на указанный вами адрес отсутствует, и предложим выбрать другой удобный вам вариант» — уточняют в компании. Стоимость доставки любого заказа до 4000 рублей составит 300 рублей, дороже — курьер привезет бесплатно. Ожидание составляет максимум 12 дней.

  • Осенне-зимняя коллекция Uniqlo U

  • Осенне-зимняя коллекция Uniqlo U

  • Осенне-зимняя коллекция Uniqlo U

Напомним, ранее UNIQLO рассказали об открытии первого в России магазина в формате стрит-ритейл. Он расположится в петербургском Доме Мод на Каменноостровском, 37. 

Фото: архивы пресс-служб 

Текст: Диана Алиева

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