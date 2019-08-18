Петербургский бренд St.Friday Socks выпустил совместную коллекцию носков с Третьяковской галереей
Петербургский бренд St.Friday Socks выпустил серию носков с изображениями одних из самых известных картин Третьяковской галереи. Всего в музейную коллаборацию вошли шесть пар дизайнерских носков.
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Фото: St. Friday Socks
«Похищение Европы» и «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Алёнушка» Виктора Васнецова, «Демон сидящий» Михаила Врубеля и «Апофеоз войны» Василия Верещагина — все эти произведения искусства выбраны для новой коллекции на основе опроса посетителей Третьяковской галереи и поклонников марки.
Кроме того, создатели совместной коллекции представили лукбук, основанный на современной интерпретации шедевров Третьяковки. Так, «Девочка с персиками» превратилась в красивую девушку в шелковой блузе, «Демон сидящий» лишился своей мускулатуры, но остался таким же томным и загадочным…«Только Алёнушка как сидела, так и сидит» , —пишут авторы. Все подробности смотрите на сайте.
Это не единственная их совместная коллекция с Третьяковской галереей. Петербургский бренд носков St. Friday Socks создал ограниченную коллекцию «Супремус», основной изюминкой которой является воплощение дизайна картин Третьяковской галереи. В коллекции вошли девять моделей, на которых отражены работы российского авангарда. А еще St. Friday Socks выпустил носки с цитатами Довлатова, Бродского и Достоевского, носки ко дню рождения Петербурга — с Петром I, Чижиком-Пыжиком и Сфинксами и с цитатами из нецензурных стихотворений Пушкина, Есенина и Цветаевой.
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