Петербургский бренд St.Friday Socks выпустил серию носков с изображениями одних из самых известных картин Третьяковской галереи. Всего в музейную коллаборацию вошли шесть пар дизайнерских носков.

«Похищение Европы» и «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Алёнушка» Виктора Васнецова, «Демон сидящий» Михаила Врубеля и «Апофеоз войны» Василия Верещагина — все эти произведения искусства выбраны для новой коллекции на основе опроса посетителей Третьяковской галереи и поклонников марки.

Кроме того, создатели совместной коллекции представили лукбук, основанный на современной интерпретации шедевров Третьяковки. Так, «Девочка с персиками» превратилась в красивую девушку в шелковой блузе, «Демон сидящий» лишился своей мускулатуры, но остался таким же томным и загадочным…«Только Алёнушка как сидела, так и сидит» , —пишут авторы. Все подробности смотрите на сайте.