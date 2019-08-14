Компания Mattel, подарившая миру Barbie, выпустила новую серию кукол — вдохновленную персонажами франшизы «Звездные войны». В новой коллекции представлены три куклы в образах принцессы Леи, Дарта Вейдера и дроида R2-D2, а сумка одной из них напоминает еще одного героя — робота C-3PO.

Barbie в образе принцессы Леи



Дизайнер коллекции Роберт Бест, как истинный фанат киновселенной, перед созданием образов задался целью соединить два значимы культурных явления — фильмы Джорджа Лукаса и Barbie. Приобрести получившийся результат можно на сайте Mattel по цене в 100 долларов за каждую куклу.

Barbie в образе дроида R2-D2





Напомним, ранее Mattel выпустила куклу в образе Зигги Стардаста — вымышленного персонажа, созданного Дэвидом Боуи и являющегося центральной фигурой его концептуального глэм-рок-альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars». Кукла получила все атрибуты внешности музыканта: огненно-рыжие волосы, яркий макияж, черные ногти, а также блестящий комбинезон, массивные украшения и красные сапоги.