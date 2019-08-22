От кресла с Медузой Горгоной до светильника в виде медведя: какие предметы интерьера делают модные дома?

Директор отдела моды и искусства «Cобака.ru» Ксения Гощицкая отправилась на смотр достижений главной ежегодной выставки дизайна Salone del Mobile. Milano 2019. Все самое красивое на год вперед — в этом отчете!

Objets Nomades от Louis Vuitton

Conifera от COS

Conifera от COS

Дизайн + мода Модные дома полностью захватили территорию интерьерного дизайна. От лимитированных предметов мебели и текстиля до глобальных архитектурных инсталляций и собственных линий — мы собрали все хайлайты нового сезона. Десять новинок интерьерной коллекции Objets Nomades Louis Vuitton показали в миланском палаццо Сербеллони. Ширма от Zanellato/Bortotto напоминает знаменитые «лепестки» монограммы дома, а кресло Bulbo дизайна Фернандо и Умберто Кампана появилось, кажется, во всех инстаграмах мира. Лондонский модный бренд COS и французский архитектор Артур Маму-Мани в масштабной инсталляции Conifera исследуют возможности новых технологий. Проход между патио миланского дворца Изимбарди и садом они укутали конструкциями из биопластика, напечатанными на 3D-принтере. Семьсот модулей переплетаются оттенками, что символизирует связь архитектуры и природы.

Gucci Decor

Moschino

Поп-ап-магазин Gucci Decor превратил бренд в полноценный модный дом: посуда, текстиль, мебель, ширмы и даже обои с фирменными принтами превращают в гуччиманов даже суровых пуристов. К двадцатилетию кольца B.zero1 компания Bvlgari устроила сразу две инсталляции в миланском Планетарии. За арт отвечал аргентинский визионер Томас Сарацено, который привез причудливо сотканные паутины, повторяющие своей концентричностью строение Вселенной. За фэшн — выставка моделей B.zero1. Креативный директор Moschino Джереми Скотт с легкой руки Kartell превратил игрушечного медведя в светильник Toy.

Versace Home

Versace Home

Dior Maison

Dior Maison

Versace Home сделал коллаборацию с дизайнером Сашей Бикофф и художником Энди Диксоном. Первая придумала карамельные кресла и плексигласовые кубы, увенчанные головой Медузы, второй — принты на двухметровых рубашках. Такие можно вешать на стены вместо ковра. Культовый миланский дизайн-дуэт Dimore Studio придумал для Dior Maison четырнадцать интерьерных объектов, в которых угадываются символы дома, например ротанговая плетенка в форме ромбовидной клетки.

Richard Ginori

Fornasetti

Raynaud

Графика Самым изящным трендом в секциях предметов для сервировки стала графика — от работ молодых художников до мастеров начала XX века. Коллекция Marbleous Федерико Пепе для Editions Milano — это портреты на тарелках из двух видов мрамора, нанесенные лазерной гравировкой и раскрашенные вручную. Флорентийская марка Richard Ginori выпустила красочную коллекцию «Путешествие Нептуна» с рисунками лондонского дизайнера-вундеркинда Люка Эдварда Холла. Мы хотим из нее все.

Марка лиможского фарфора Raynaud может себе позволить графику Жана Кокто! В миланском флагманском бутике Fornasetti тоже не обошлось без премьер: хорошо, что изящных сюрреалистичных рисунков основателя марки Пьеро Форназетти хватит еще не на один сезон!

Foscarini

Preciosa

Да будет свет Выставка освещения и светового оборудования Euroluce меняет представление о дизайне — некоторые объекты не просто становятся интерьерообразующими, но и вовсе претендуют на статус обжедаров. Умопомрачительную интерактивную платформу с дождем из восьми тысяч сияющих сфер опаловых, янтарных, розоватых оттенков Carousel of Light показала чешская компания Preciosa. Свой личный Эмпайр-стейт из разноцветного стекла, акрила и хромированного металла теперь можно установить дома. Спасибо Ферруччио Лавиани и компании Foscarini.

Майкл Анастасиадис для Flos

Formafantasma для Flos

Филипп Старк для Flos

+ 3 проекта для итальянской фабрики освещения Flos Свой проект светящихся зеркал La Plus Belle Филипп Старк объяснил так: «Flos зажигает свет вокруг зеркал, и в них отражается Белоснежка». Новую работу для Flos Майкл Анастасиадис назвал «Координаты» — горизонтальные и вертикальные линии крепятся прямо к потолку в произвольных комбинациях. Изящная модернистская конструкция на тросах от Formafantasma для Flos может быть использована как одиночная лампа или как световая инсталляция.

Клаудио Лути президент Salone del Mobile «Я счастлив, что на неделе Salone del Mobile в Милане собираются не только ярчайшие звезды архитектуры и дизайна, но и новые многообещающие имена. И дело не только в том, что мы предоставляем для этого идеальное пространство, но и в особенной атмосфере, которая царит во время выставки. Нам удалось распространить этот праздник дизайна из выставочного центра на весь Милан — целые кварталы превращаются в шоурумы и одну сплошную вечеринку. Очень важно, что нам удалось максимально интегрировать Salone del Mobile в городской контекст, чего, пожалуй, нет больше ни на одном смотре дизайна в мире. Мы постоянно развиваемся и устанавливаем кросс-связи между бизнесом и культурой: в одном из павильонов мы разместили инсталляцию "De-signo. Культура итальянского дизайна до и после Леонардо", в другом — провели дебютный проект S. Project, посвященный декоративным и техническим решениям в области интерьерного дизайна».