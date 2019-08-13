В Au Pont Rouge стартует Big Sale с дополнительной скидкой 50%
С 15 по 18 августа в универмаге Au Pont Rouge на шестом этаже или онлайн можно будет приобрести редкие вещи из предыдущих сезонов от модных брендов с дополнительной скидкой 50%. Один из самых ценных экземпляров – твидовый жакет Alexander Wang, в котором снималась героиня Рената Клей (Лора Дерн) во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь».
Кроме того, среди, вещей, которые участвуют в акции – яркий свитшот Marc Jacobs в курпную полоску, брюки Marni c широким поясом, тренч Maison Margiela с декоративными вставками в клетку, платье Cedric Charlier в стиле спорт-шик, комбинированное платье-миди Simone Rocha c цветочным принтом, объемная куртка Esteban Cortazar и мужская черная парка Gosha Rubchinskiy.
Универмаг Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, тел. (800) 250-1907, aupontrouge.ru
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