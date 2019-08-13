В Au Pont Rouge стартует Big Sale с дополнительной скидкой 50%

С 15 по 18 августа в универмаге Au Pont Rouge на шестом этаже или онлайн можно будет приобрести редкие вещи из предыдущих сезонов от модных брендов с дополнительной скидкой 50%. Один из самых ценных экземпляров – твидовый жакет Alexander Wang, в котором снималась героиня Рената Клей (Лора Дерн) во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь».