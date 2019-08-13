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В Au Pont Rouge стартует Big Sale с дополнительной скидкой 50%

С 15 по 18 августа в универмаге Au Pont Rouge на шестом этаже или онлайн можно будет приобрести редкие вещи из предыдущих сезонов от модных брендов с дополнительной скидкой 50%. Один из самых ценных экземпляров – твидовый жакет Alexander Wang, в котором снималась героиня Рената Клей (Лора Дерн) во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь».  

  • Жакет Alexander Wang, 24 450 руб

  • Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»: Рената Клей в жакете Alexander Wang черного цвета

  • Свитшот Marc Jacobs, 8 835 руб.

  • Тренч Maison Margiela, 19 600руб.

Кроме того, среди, вещей, которые участвуют в акции – яркий свитшот Marc Jacobs  в курпную полоску, брюки Marni c широким поясом, тренч Maison Margiela с декоративными вставками в клетку, платье Cedric Charlier в стиле спорт-шик, комбинированное платье-миди Simone Rocha c цветочным принтом, объемная куртка Esteban Cortazar и мужская черная парка Gosha Rubchinskiy.

  • Брюки Marni, 16 140руб.

  • Куртка Esteban Cortazar, 41 100руб.

  • Парка Gosha Rubchinskiy, 19 995 руб.

Универмаг Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, тел. (800) 250-1907, aupontrouge.ru

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