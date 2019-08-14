30 практичных анораков — альтернатив тренчкоту, демисезонной куртке и дождевику
Идеальная вещь для ранней осени? Конечно же, анорак! Во-первых, он защищает от дождя и ветра. Во-вторых, надевается на шерстяной свитер или кашемировое пальто. А в-третьих, сочетается и с широкими джинсами, и с плиссированной юбкой. «Собака.ru» нашла в городских магазинах три десятка ультрамодных вариантов, в том числе клетчатый анорак от Dior, который уже стал суперхитом наступающего сезона!
Если вы думаете, что анорак — это экипировка хипстеров и скейтбордистов, посмотрите на осенне-зимние коллекции люксовых брендов. Dior, Lacoste, Miu Miu и Stella McCartney предлагают носить их с максимально противоположными по стилю вещами: классическими брюками, панамами с вуалью и лакированными ботинками на каблуках. Большинство моделей еще и украшены женственными деталями: например, бантами, рюшами и цветами в качестве принта.
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Givenchy, 105 000 рублей (Babochka)
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Tommy Jeans, 8990 рублей (Tommy Jeans)
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Napa by Martin Rose, 15 490 рублей (Farfetch)
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Dior, цена по запросу (Dior)
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Burberry, 26 700 рублей (ДЛТ)
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«Питерский щит», 4200 рублей («Питерский щит»)
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Theory, 22 425 рублей (Au Pont Rouge)
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Walk of Shame, 11 320 рублей (Babochka)
Однако главной задачей анорака остается не авангардный стайлинг, а практичность и мультифункциональность. Благодаря используемым материалам — мембранной ткани на базе нейлона или хлопку с водоотталкивающей пропиткой — он становится лучшей защитой от ветра и дождя. А если анорак еще и снабжен вместительным карманом на лицевой части (как у Givenchy, Jacquemus, Tommy Jeans и Napa by Martin Rose), он еще и освобождает от необходимости носить с собой сумку. Все самые нужные вещи поместятся в него!
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Off-White, 75 150 рублей (ДЛТ)
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Heron Preston, 55 625 рублей (Farfetch)
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Tom Tailor, 3499 рублей (Tom Tailor).
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Anteater, 2399 рублей (Сreamshop)
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Tommy Jeans X Coca-Cola, 8990 рублей (Tommy Jeans)
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Lupaco, 11 549 рублей («Кенгуру»).
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Belka, 6990 рублей («Мыльная белка»)
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Puma, 7190 рублей (Puma)
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RIPNDIP, 7490 рублей («Отдел»)
В случае ограниченного бюджета, стоит обратиться к масс- и миддл-маркету, в том числе и российскому. Особенно хорошо (и недорого) анораки получаются у петербургского бренда Anteater: монохромные варианты из хлопка, которые проходят под категорией «мужские», но вполне подходят и девушкам, стоят от 1799 до 3999 рублей. Остальные марки — Belka, Outcast Streetwear и «Питерский щит» — за эти деньги еще и заигрывают с тенденциями — например, делают анораки из ультрамодного (и ультратеплого!) флиса.
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