30 практичных анораков — альтернатив тренчкоту, демисезонной куртке и дождевику

Идеальная вещь для ранней осени? Конечно же, анорак! Во-первых, он защищает от дождя и ветра. Во-вторых, надевается на шерстяной свитер или кашемировое пальто. А в-третьих, сочетается и с широкими джинсами, и с плиссированной юбкой. «Собака.ru» нашла в городских магазинах три десятка ультрамодных вариантов, в том числе клетчатый анорак от Dior, который уже стал суперхитом наступающего сезона!

Tommy Jeans, 8990 рублей (Tommy Jeans)

Gucci, 96 960 рублей (Babochka)

Kenzo, 24 000 рублей (ДЛТ)

Tom Tailor, 3499 рублей (Tom Tailor)

Puma, 3890 рублей (Puma)

Если вы думаете, что анорак — это экипировка хипстеров и скейтбордистов, посмотрите на осенне-зимние коллекции люксовых брендов. Dior, Lacoste, Miu Miu и Stella McCartney предлагают носить их с максимально противоположными по стилю вещами: классическими брюками, панамами с вуалью и лакированными ботинками на каблуках. Большинство моделей еще и украшены женственными деталями: например, бантами, рюшами и цветами в качестве принта.

Givenchy, 105 000 рублей (Babochka)

Tommy Jeans, 8990 рублей (Tommy Jeans)

Napa by Martin Rose, 15 490 рублей (Farfetch)

Dior, цена по запросу (Dior)

Burberry, 26 700 рублей (ДЛТ)

«Питерский щит», 4200 рублей («Питерский щит»)

Theory, 22 425 рублей (Au Pont Rouge)

Walk of Shame, 11 320 рублей (Babochka)

Однако главной задачей анорака остается не авангардный стайлинг, а практичность и мультифункциональность. Благодаря используемым материалам — мембранной ткани на базе нейлона или хлопку с водоотталкивающей пропиткой — он становится лучшей защитой от ветра и дождя. А если анорак еще и снабжен вместительным карманом на лицевой части (как у Givenchy, Jacquemus, Tommy Jeans и Napa by Martin Rose), он еще и освобождает от необходимости носить с собой сумку. Все самые нужные вещи поместятся в него!

Off-White, 75 150 рублей (ДЛТ)

Heron Preston, 55 625 рублей (Farfetch)

Tom Tailor, 3499 рублей (Tom Tailor).

Anteater, 2399 рублей (Сreamshop)

Tommy Jeans X Coca-Cola, 8990 рублей (Tommy Jeans)

Lupaco, 11 549 рублей («Кенгуру»).

Belka, 6990 рублей («Мыльная белка»)

Puma, 7190 рублей (Puma)

RIPNDIP, 7490 рублей («Отдел»)

В случае ограниченного бюджета, стоит обратиться к масс- и миддл-маркету, в том числе и российскому. Особенно хорошо (и недорого) анораки получаются у петербургского бренда Anteater: монохромные варианты из хлопка, которые проходят под категорией «мужские», но вполне подходят и девушкам, стоят от 1799 до 3999 рублей. Остальные марки — Belka, Outcast Streetwear и «Питерский щит» — за эти деньги еще и заигрывают с тенденциями — например, делают анораки из ультрамодного (и ультратеплого!) флиса.