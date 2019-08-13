Фотопроект: Instagram-блогеры снялись в образах книжных героев

«Девушка с жемчужной сережкой», Анна Кулешова

«Письмо незнакомки», Джулия Сунцова

Команда ТРК «Европолис» придумала фотопроект #LookBook_Europolis, для которого инстаграм-блогеры Пелагея (@Pollunaa), Роман Егоров (@Interalma), Джулия Сунцова( @julysun27_), Анна Кулешова (@kulleshov) и Стефан Пай (@eipnahpets) примерили на себя книжные образы. В списке литературы для съемок оказались «Мата Хари. Шпионка» Пауло Коэльо, «Гэм» Эриха-Марии Ремарка, «Москва краснокаменная» Михаила Булгакова, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл ,«Письмо незнакомки» Стефана Цвейга, а также нонфикшен, среди которого биографии Леонардо да Винчи, Квентино Тарантино, Боба Дилана и Моби. Главным вдохновением послужил инстаграм-аккаунт французского магазина Librairie Mollat, где образы книжных обложек продолжают на фото реальные люди.

«Венера», Анна Кулешова

«Мата Хари», Анна Кулешова

Также в рамках фотопроекта в Instagram проходит LookBook-Challenge, участники которого должны попробовать сделать фото с книжной обложкой так, чтобы стать ее продолжением. Победитель получает возможность выиграть главный приз от ТРК «Европолис» – новый look на 100 000 рублей. Снимки можно найти по хэштегу #Lookbook_europolis. Информация об участии по ссылки