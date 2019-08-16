Вам не стоит часто стирать джинсы (да и вообще всю одежду!). И вот почему

Основатели бренда одежды из переработанного денима Jeans Revision и автор Telegram-канала об осознанном потреблении и минимизации отходов ЭкоВолк написали для «Собака.ru» колонку о том, почему процесс стирки джинсов вреден для экологии (и самих джинсов), как убирать грязные пятна и неприятный запах без использования машинки, и почему аромат «альпийской свежести», навязанный производителями порошков, — это зло.

Какой экологический след оставляет одна пара джинсов? Производство одежды в век быстрой моды стало одной из самых грязных отраслей промышленности. Если говорить о дениме, то на создание одной пары джинсов уходит до 7000 литров чистой воды, 3 кг различных химикатов, 13 кв. метров земли для выращивания хлопка и объем электроэнергии, который потребляет электрическая лампочка за 116 дней непрерывного горения. Если копнуть еще глубже, то выясняется, что хлопок обрабатывается пестицидами и другими токсичными химикатами, которые имеют накопительный эффект и приводят к истощению почвы. От отравления на хлопковых полях по всему миру ежегодно гибнет от 20 000 до 40 000 фермеров, а сотрудники джинсовых фабрик, которые создают эффект потертости на уже отшитых брюках, страдают силикозом, астмой и другими тяжелыми заболеваниями дыхательных путей.

Сотрудники джинсовых фабрик, которые создают эффект потертости на уже отшитых брюках, страдают силикозом, астмой и другими заболеваниями дыхательных путей

Главное решение в этой ситуации — как можно реже покупать новые джинсы. Благодаря этому бренды почувствуют снижение спроса на деним, и как следствие, — станут производить их меньше. И, конечно, очень важно стараться максимально продлить срок службы тех джинсов, которые у вас уже есть. Для этого необходимо правильно за ними ухаживать. Так, генеральный директор Levi’s Чип Берг и американский дизайнер Томми Хилфигер рекомендуют либо вовсе не стирать джинсы, либо делать это как можно реже (и уж точно воздержаться от стирки в машинке в первые полгода после покупки изделия). Этими заявлениями они взывают одновременно и к сторонникам экологичного образа жизни, и к заядлым любителям денима. Но фактически эти рекомендации относятся ко всем, кто имеет своем гардеробе хотя бы одну джинсовую вещь.

Что мы делаем не так, отправляя вещи в стирку? В среднем на одну стирку в обычной машине может уходить от 60 до 130 литров чистой воды (машины с верхней загрузкой — самые ненасытные). Поэтому первое, что мы должны начать делать иначе — это задуматься о том, как ее избежать. Это может прозвучать довольно дико, особенно после того, как производители стиральных порошков подсадили нас на токсичные ароматы «альпийской свежести» и «океанского бриза». Но поверьте, отказ от стирки стоит того. Частая стирка сокращает срок службы вещей. Во-первых, если сразу отправить джинсы в машинку, то красители, которые с трудом и ущербом для экологии наносятся на хлопок, быстро начнут вымываться, и джинсы могут потерять свой изначальный насыщенный цвет. Во-вторых, именно в первые несколько месяцев носки формируются неповторимые складки, фактура и потертости, отражающие ваши привычки и уникальный характер. Спустя пару недель джинсы запоминают, в каком кармане вы носите телефон, а в какой — запускаете руку во время прогулки. Чем короче срок службы вещей, тем чаще приходится покупать новую одежду, а значит, тем большее ее нужно производить. Из-за этого колоссально истощаются природные ресурсы, но если вы сумеете продлить срок службы своей вещи хотя бы на 9 месяцев, то ее негативный экологический след сократится на 20-30%.

Как ухаживать за джинсами правильно? Если ваши джинсы нуждаются в чистке, то вместо стирки знатоки денима рекомендуют: сбрызнуть вещь уксусом или водкой и вывесить на улицу. Так запах улетучится, а бактерии (которые и вызывают неприятный запах) погибнут;

застирать пятно локально с помощью зубной щетки, положив кусочек ткани с обратной стороны;

положить джинсы на ночь или на пару дней в морозилку. Однако мы нашли опровержение этой технологии в научных экспериментах на Youtube, да и сам Чип Берг отрицает «морозильный метод». Мы же советуем отпаривать джинсы. Так складки разгладятся, а рисунок, который вытерся в процессе носки, останется. Ткань станет хрусткой на ощупь и вернется в практически первозданный вид, а бактерии погибнут от высокой температуры водяного пара. Главное — не гладить ткань утюгом с пристрастием, а именно отпаривать.

Как еще можно минимизировать количество стирок? Оцените сложность стирки еще на этапе покупки вещи (есть ли у вас одежда такого же цвета и из такого же материала, вместе с которой ее можно будет стирать?).

Не носите маркое на голое тело, когда это возможно. Под такую одежду лучше надевать майку.

По оценкам компании AEG, производящей стиральные машины, 90% одежды отправляется в корзину для белья преждевременно. Поэтому не бросайте вещь в стирку на автомате. Сначала осмотрите ее и повесьте в хорошо проветриваемом месте. Вещь стоит стирать только в том случае, если после проветривания запах остался.

Система этикеток по уходу за одеждой была изобретена полвека назад, и безнадежно устарела. Поэтому полагайтесь на здравый смысл или напишите фирме-производителю. Это особенно актуально в тех случаях, когда, согласно этикетке, вещь одноразовая. Иначе как понять запрет и на ручную стирку, и на машинную, и на химчистку?

И еще про этикетки. Не верьте, что вещь нельзя стирать, только потому, что бирка разрешает лишь химчистку. Многие бренды таким образом снимают с себя ответственность в случае порчи одежды. Руководствуйтесь здравым смыслом!

Если вещь завалялась и просто не пахнет той самой «альпийской свежестью» — повесьте ее на воздухе. На современных машинках также есть специальный режим проветривания, который хорошо подходит для объемных вещей.

Обрабатывайте пятна отдельно и не надейтесь на то, что машина с ними справится. Потому, что, если она не справится, придется повторно тратить воду, электричество, порошок (а значит, и ваши деньги) на стирку.

Возьмите за привычку после занятий спортом брать свою влажную спортивную форму с собой в душ. Часто для того, чтобы ее освежить, этого достаточно.

Не забывайте про фартук во время готовки, занятий рукоделием и других хобби, которые приводят к появлению пятен на одежде.

Придя домой, тут же переодевайтесь в домашнее, которое можно гораздо реже стирать.

Переходите на изделия из бамбука, шерсти (особенно шерсти мериносов) и других природных материалов, имеющих антибактериальные свойства. В таких волокнах гораздо медленнее размножаются бактерии, которые и виноваты в появлении неприятного запаха. И не забывайте уточнять, насколько этичны и экологичны производители тканей и шерсти.