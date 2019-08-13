20 главных трендов сезона осень-зима 2019/20
«Собака.ru» вспомнила осенне-зимние коллекции, показанные еще в начале года, и составила краткую инструкцию по тому, как мужчинам и женщинам (по мнению мировых брендов) нужно одеваться в новом сезоне. Спойлер: самое время купить клетчатый анорак, стеганую куртку или леопардовое пальто!
Женщины
Гипертрофированные плечи
1980-е никуда не уходят: Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy и Louis Vuitton настаивают на приталенных жакетах в стиле Грейс Джонс, вязаных кардиганах как у студентов Гарварда, кружевных болеро с выступлений Мадонны и «шкафоподобных» пальто свободного кроя. Более феминистской вещи, чем последняя, в моде не найти: ширина женских плеч равняется мужской, как бы показывая, что теперь они могут вынести все тяготы жизни.
Англия
Если петербургские дизайнеры продолжают вдохновляться японской культурой, то европейские — будь то Сара Бертон или Мария Грация Кьюри — переориентируются на Северную Англию. Креативный директор Alexander McQueen отвезла свою команду на производства Брэдфорда, чтобы после сделать платья с металлическими блестками, имитирующими звук фабричного станка, или черные корсетные ремни, напоминающие элементы механизмов. В свою очередь, дизайнер Christian Dior посвятила коллекцию английской субкультуре — Teddy Boys: косплеим стиляг 1950-х в укороченных джинсах, галстуках-бабочках и жакетах с широкими лацканами.
Кейпы
Еще один привет из Англии (на этот раз средневековой) — кейпы. Celine, Miu Miu, Lanvin и Loewe предлагают носить их на современный лад: замшевые — с платьями из тонкого кружева, кашемировые — с джинсами и высокими сапогами, а трикотажные — с перфорированными (прозрачными!) блузами.
Милитари
Популярность военной одежды на гражданке мы объясняем непрекращающейся борьбой с главным агрессором — аномальной погодой. Защищаемся при помощи пальто с накладными карманами от Prada, комбинезонов цвета хаки от Stella McCartney и камуфляжных дутых курток от Unravel.
Пальто-халаты
На вопрос «какое пальто купить в следующем сезоне» Stella McCartney, Lacoste и Salvatore Ferragamo отвечают «похожее на домашний халат!». Но чтобы напоминать звезду красной дорожки, а не домохозяйку в булочной, стилизуем модель авангардными аксессуарами: крупные сережки, брендированная бейсболка или кросс-боди в виде ракушки подойдут.
Стеганые вещи
Чувствовать себя как дома (или как у бабушки в деревне) также помогают телогрейки, как из новой коллекции Louis Vuitton. Хотя коллеги Николя Гескьера стегают и другие вещи: архитектурные пальто, надетые с высокими челси, длинные юбки, перетянутые поясными сумками Saddle, и гигантские шарфы, которые будут греть во время прогулок зимой.
Анораки
В летнем сезоне анораки появились в мужских коллекциях Band of Outsiders, MSGM и Fendi, а в осеннем перекочуют в женские — Lacoste, Miu Miu, Dior и Salvatore Ferragamo. Хотя такую оверсайзовую, расслабленную и функциональную вещь (в карман анорака поместятся кошелек, планшет и документы!) можно носить без привязки к гендеру. Даже если она сделана из кожи бирюзового цвета или ткани в мелкий цветок.
Шорты до колен
На смену ультрамодным кюлотам, бермудам и брюкам-палаццо в следующем сезоне придут шорты до колен, напоминающие боксерские, но сделанные из костюмной ткани. Чтобы было не холодно носить покупку осенью, сочетаем ее с ботфортами, как на шоу Эди Слимана для Celine, или с кружевными колготками, которые пропагандирует Алессандро Микеле в Gucci.
Туаль де жуи
Хлопковая ткань с набивным рисунком, из которой в уходящем сезоне сделаны шарфы, сумки и жакеты Dior, теперь есть в коллекциях и других брендов. Off-White с ее помощи добавляют аристократизма спортивным комбинезонам, а Chloé актуализируют платья-рубашки мини длины.
Ситец
Платье, напоминающее скатерть, — больше не обидное сравнение, а сенсационный тренд. По крайней мере так заверяют Aalto, Givenchy и Louis Vuitton, воспевшие оды ивановскому ситцу. Первый предлагает носить цветочные платья с брюками того же орнамента, второй — уравновешивать их жемчужными сережками, а третий — стилизовать шапочками, как из фильма «Водная жизнь Стива Зиссу».
Мужчины
Леопардовый принт
Леопард перепрыгнул из женской моды в мужскую, запятнав брюки, сорочки, футболки, тренчи и даже меховые пальто. Самый актуальный вариант — с сочетанием анималистичного принта и цветочного, как в коллекции Loewe, или добавлением фотографий на ткань, как у Raf Simons.
Рокабилли
На сегодняшнюю мужскую моду стала влиять не политика, урбанистика и архитектура, а музыка — почти в каждой коллекции есть посвящение артистам. Так, Balmain, Dior, Celine и Vetements вспомнили о The Beatles, Элвисе Пресли, Уэйде Уокере и Rolling Stones и добавили в луки стиль «рокабилли». Укороченная косуха, базовая футболка, черная водолазка и остроносые лоферы (обязательно носим их вместе!) сделают вас рок-звездой и без популярного сингла.
Мерч
Некоторые бренды — например, Louis Vuitton, Valentino и Stella McCartney — признаются в любви к музыкантам в открытую, помещая их лица на футболки, свитеры и архитектурные пальто. А вот Loewe, Vetements и Undercover адресуют мерч другим кумирам — Бараку Обаме, Алексу из «Заводного апельсина» и Мэрилин Монро.
Оранжевый цвет
Из женской моды в мужскую также перебрался оранжевый цвет — видимо, «living coral», названный Институтом цвета Pantone самым модным оттенком года, показался дизайнерам не таким уж и живым. Раф Симонс переводит в оранжевый оверсайзовые пальто, Undercover — спортивный костюм из коллаборации с Valentino, Acne Studios — лакированный плащ, надетый на голое тело, а Off-White — непромокаемые штаны.
Трикотажные костюмы
На мужских Неделях моды было много (очень много!) костюмов — свободного кроя, приталенных, с длинными брюками и с цветочным принтом, который активно популяризируют Тимоти Шаламе в Alexander McQueen и Эзра Миллер в Dior. Но самое классное новшество (и урок на будущее) — это костюмы из трикотажа: носим их с офисной сорочкой черного цвета по примеру Vetements или с такой же расслабленной футболкой, как у Sunnei.
Брюки с завышенной талией
«Человек в широких брюках стал символизировать зрелость и устойчивость, консерватизм, готовность взять на себя ответственность и преодолеть любые тяжелые времена», — пишет историк моды Мэган Виртанен в колонке для «Собака.ru». А в новом сезоне мужчины еще и затянут ремни потуже, на талии, — судя по показам Dries Van Noten, Givenchy и Louis Vuitton.
Флис
Преимущества флиса — легкость, эластичность, гипоаллергенность и простоту в уходе — оценили крупные люксовые дома. Теперь в бомбере, кардигане или толстовке из этого материала можно выходить не только на рыбалку, но и на миланский стритстайл!
Дафлкоты
В мужской моде британские паттерны тоже актуальны: на осень выбираем водонепроницаемые тренчкоты, а для зимы — дафлкоты из плотной шерсти. Лучшие — в коллекциях No. 21, Valentino и Ami, стилизующих вещь «строительными» перчатками, нагрудными сумками и шляпами-котелками.
Жилеты
Главная придумка Вирджила Абло для Louis Vuitton — жилет спецназовца, который можно носить как на голое тело, так и на свитер — получила продолжение в коллекциях Heron Preston, MSGM, Kenzo и A-Cold-Wall. Берите на заметку!
Накладные карманы
А вот накладные карманы, которые популяризировал все тот же Вирджил Абло, переместились с жилетов на брюки, классические пиджаки и рубашки. Теперь в них помещается не только ключ от квартиры, но и портмоне, бутылка воды и смартфон!
Фото: vogue.com
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