20 главных трендов сезона осень-зима 2019/20

«Собака.ru» вспомнила осенне-зимние коллекции, показанные еще в начале года, и составила краткую инструкцию по тому, как мужчинам и женщинам (по мнению мировых брендов) нужно одеваться в новом сезоне. Спойлер: самое время купить клетчатый анорак, стеганую куртку или леопардовое пальто!

Женщины

Givenchy

Balenciaga

Saint Laurent

Rick Owens

Гипертрофированные плечи 1980-е никуда не уходят: Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy и Louis Vuitton настаивают на приталенных жакетах в стиле Грейс Джонс, вязаных кардиганах как у студентов Гарварда, кружевных болеро с выступлений Мадонны и «шкафоподобных» пальто свободного кроя. Более феминистской вещи, чем последняя, в моде не найти: ширина женских плеч равняется мужской, как бы показывая, что теперь они могут вынести все тяготы жизни.

Richard Quinn

Christian Dior

Alexander McQueen

Roberta Einer

Англия Если петербургские дизайнеры продолжают вдохновляться японской культурой, то европейские — будь то Сара Бертон или Мария Грация Кьюри — переориентируются на Северную Англию. Креативный директор Alexander McQueen отвезла свою команду на производства Брэдфорда, чтобы после сделать платья с металлическими блестками, имитирующими звук фабричного станка, или черные корсетные ремни, напоминающие элементы механизмов. В свою очередь, дизайнер Christian Dior посвятила коллекцию английской субкультуре — Teddy Boys: косплеим стиляг 1950-х в укороченных джинсах, галстуках-бабочках и жакетах с широкими лацканами.

Prada

Celine

Miu Miu

Loewe

Кейпы Еще один привет из Англии (на этот раз средневековой) — кейпы. Celine, Miu Miu, Lanvin и Loewe предлагают носить их на современный лад: замшевые — с платьями из тонкого кружева, кашемировые — с джинсами и высокими сапогами, а трикотажные — с перфорированными (прозрачными!) блузами.

Unravel

Miu Miu

Stella McCartney

Prada

Милитари Популярность военной одежды на гражданке мы объясняем непрекращающейся борьбой с главным агрессором — аномальной погодой. Защищаемся при помощи пальто с накладными карманами от Prada, комбинезонов цвета хаки от Stella McCartney и камуфляжных дутых курток от Unravel.

Balenciaga

Salvatore Ferragamo

Lacoste

Rejina Pyo

Пальто-халаты На вопрос «какое пальто купить в следующем сезоне» Stella McCartney, Lacoste и Salvatore Ferragamo отвечают «похожее на домашний халат!». Но чтобы напоминать звезду красной дорожки, а не домохозяйку в булочной, стилизуем модель авангардными аксессуарами: крупные сережки, брендированная бейсболка или кросс-боди в виде ракушки подойдут.

Louis Vuitton

Anteprima

Bottega Veneta

Christian Dior

Стеганые вещи Чувствовать себя как дома (или как у бабушки в деревне) также помогают телогрейки, как из новой коллекции Louis Vuitton. Хотя коллеги Николя Гескьера стегают и другие вещи: архитектурные пальто, надетые с высокими челси, длинные юбки, перетянутые поясными сумками Saddle, и гигантские шарфы, которые будут греть во время прогулок зимой.

Lacoste

Miu Miu

Christian Dior

Stella McCartney

Анораки В летнем сезоне анораки появились в мужских коллекциях Band of Outsiders, MSGM и Fendi, а в осеннем перекочуют в женские — Lacoste, Miu Miu, Dior и Salvatore Ferragamo. Хотя такую оверсайзовую, расслабленную и функциональную вещь (в карман анорака поместятся кошелек, планшет и документы!) можно носить без привязки к гендеру. Даже если она сделана из кожи бирюзового цвета или ткани в мелкий цветок.

Celine

Coach

Giambattista Valli

Sportmax

Шорты до колен На смену ультрамодным кюлотам, бермудам и брюкам-палаццо в следующем сезоне придут шорты до колен, напоминающие боксерские, но сделанные из костюмной ткани. Чтобы было не холодно носить покупку осенью, сочетаем ее с ботфортами, как на шоу Эди Слимана для Celine, или с кружевными колготками, которые пропагандирует Алессандро Микеле в Gucci.

Chloé

Off-White

Christian Dior

Туаль де жуи Хлопковая ткань с набивным рисунком, из которой в уходящем сезоне сделаны шарфы, сумки и жакеты Dior, теперь есть в коллекциях и других брендов. Off-White с ее помощи добавляют аристократизма спортивным комбинезонам, а Chloé актуализируют платья-рубашки мини длины.

Givenchy

Aalto

Altuzarra

Louis Vuitton

Ситец Платье, напоминающее скатерть, — больше не обидное сравнение, а сенсационный тренд. По крайней мере так заверяют Aalto, Givenchy и Louis Vuitton, воспевшие оды ивановскому ситцу. Первый предлагает носить цветочные платья с брюками того же орнамента, второй — уравновешивать их жемчужными сережками, а третий — стилизовать шапочками, как из фильма «Водная жизнь Стива Зиссу».

Мужчины

Versace

Celine

Loewe

Marcelo Burlon County of Milan

Леопардовый принт Леопард перепрыгнул из женской моды в мужскую, запятнав брюки, сорочки, футболки, тренчи и даже меховые пальто. Самый актуальный вариант — с сочетанием анималистичного принта и цветочного, как в коллекции Loewe, или добавлением фотографий на ткань, как у Raf Simons.

Celine

Balmain

Dior

Vetements

Рокабилли На сегодняшнюю мужскую моду стала влиять не политика, урбанистика и архитектура, а музыка — почти в каждой коллекции есть посвящение артистам. Так, Balmain, Dior, Celine и Vetements вспомнили о The Beatles, Элвисе Пресли, Уэйде Уокере и Rolling Stones и добавили в луки стиль «рокабилли». Укороченная косуха, базовая футболка, черная водолазка и остроносые лоферы (обязательно носим их вместе!) сделают вас рок-звездой и без популярного сингла.

Valentino

Loewe

Stella McCartney

Undercover

Мерч Некоторые бренды — например, Louis Vuitton, Valentino и Stella McCartney — признаются в любви к музыкантам в открытую, помещая их лица на футболки, свитеры и архитектурные пальто. А вот Loewe, Vetements и Undercover адресуют мерч другим кумирам — Бараку Обаме, Алексу из «Заводного апельсина» и Мэрилин Монро.

Off-White

Raf Simons

Acne Studios

Kenzo

Оранжевый цвет Из женской моды в мужскую также перебрался оранжевый цвет — видимо, «living coral», названный Институтом цвета Pantone самым модным оттенком года, показался дизайнерам не таким уж и живым. Раф Симонс переводит в оранжевый оверсайзовые пальто, Undercover — спортивный костюм из коллаборации с Valentino, Acne Studios — лакированный плащ, надетый на голое тело, а Off-White — непромокаемые штаны.

Jil Sander

Vetements

Issey Miyake

Sunnei

Трикотажные костюмы На мужских Неделях моды было много (очень много!) костюмов — свободного кроя, приталенных, с длинными брюками и с цветочным принтом, который активно популяризируют Тимоти Шаламе в Alexander McQueen и Эзра Миллер в Dior. Но самое классное новшество (и урок на будущее) — это костюмы из трикотажа: носим их с офисной сорочкой черного цвета по примеру Vetements или с такой же расслабленной футболкой, как у Sunnei.

Louis Vuitton

Dries Van Noten

Givenchy

Acne Studios

Брюки с завышенной талией «Человек в широких брюках стал символизировать зрелость и устойчивость, консерватизм, готовность взять на себя ответственность и преодолеть любые тяжелые времена», — пишет историк моды Мэган Виртанен в колонке для «Собака.ru». А в новом сезоне мужчины еще и затянут ремни потуже, на талии, — судя по показам Dries Van Noten, Givenchy и Louis Vuitton.

Raeburn

Fendi

Off-White

Emporio Armani

Флис Преимущества флиса — легкость, эластичность, гипоаллергенность и простоту в уходе — оценили крупные люксовые дома. Теперь в бомбере, кардигане или толстовке из этого материала можно выходить не только на рыбалку, но и на миланский стритстайл!

No. 21

Ami

Celine

Valentino

Дафлкоты В мужской моде британские паттерны тоже актуальны: на осень выбираем водонепроницаемые тренчкоты, а для зимы — дафлкоты из плотной шерсти. Лучшие — в коллекциях No. 21, Valentino и Ami, стилизующих вещь «строительными» перчатками, нагрудными сумками и шляпами-котелками.

MSGM

Heron Preston

Kenzo

Vetements

Жилеты Главная придумка Вирджила Абло для Louis Vuitton — жилет спецназовца, который можно носить как на голое тело, так и на свитер — получила продолжение в коллекциях Heron Preston, MSGM, Kenzo и A-Cold-Wall. Берите на заметку!

Kenzo

Louis Vuitton

Stella McCartney

Cottweiler

Накладные карманы А вот накладные карманы, которые популяризировал все тот же Вирджил Абло, переместились с жилетов на брюки, классические пиджаки и рубашки. Теперь в них помещается не только ключ от квартиры, но и портмоне, бутылка воды и смартфон!