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20 главных трендов сезона осень-зима 2019/20

«Собака.ru» вспомнила осенне-зимние коллекции, показанные еще в начале года, и составила краткую инструкцию по тому, как мужчинам и женщинам (по мнению мировых брендов) нужно одеваться в новом сезоне. Спойлер: самое время купить клетчатый анорак, стеганую куртку или леопардовое пальто! 

Женщины

  • Givenchy

  • Balenciaga

  • Saint Laurent

  • Rick Owens

Гипертрофированные плечи 

1980-е никуда не уходят: Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy и Louis Vuitton настаивают на приталенных жакетах в стиле Грейс Джонс, вязаных кардиганах как у студентов Гарварда, кружевных болеро с выступлений Мадонны и «шкафоподобных» пальто свободного кроя. Более феминистской вещи, чем последняя, в моде не найти: ширина женских плеч равняется мужской, как бы показывая, что теперь они могут вынести все тяготы жизни.

  • Richard Quinn

  • Christian Dior 

  • Alexander McQueen

  • Roberta Einer

Англия 

Если петербургские дизайнеры продолжают вдохновляться японской культурой, то европейские — будь то Сара Бертон или Мария Грация Кьюри — переориентируются на Северную Англию. Креативный директор Alexander McQueen отвезла свою команду на производства Брэдфорда, чтобы после сделать платья с металлическими блестками, имитирующими звук фабричного станка, или черные корсетные ремни, напоминающие элементы механизмов. В свою очередь, дизайнер Christian Dior посвятила коллекцию английской субкультуре — Teddy Boys: косплеим стиляг 1950-х в укороченных джинсах, галстуках-бабочках и жакетах с широкими лацканами.  

  • Prada 

  • Celine 

  • Miu Miu

  • Loewe 

Кейпы 

Еще один привет из Англии (на этот раз средневековой) — кейпы. Celine, Miu Miu, Lanvin и Loewe предлагают носить их на современный лад: замшевые — с платьями из тонкого кружева, кашемировые — с джинсами и высокими сапогами, а трикотажные — с перфорированными (прозрачными!) блузами.

  • Unravel

  • Miu Miu

  • Stella McCartney

  • Prada 

Милитари 

Популярность военной одежды на гражданке мы объясняем непрекращающейся борьбой с главным агрессором — аномальной погодой. Защищаемся при помощи пальто с накладными карманами от Prada, комбинезонов цвета хаки от Stella McCartney и камуфляжных дутых курток от Unravel.

  • Balenciaga 

  • Salvatore Ferragamo

  • Lacoste

  • Rejina Pyo

Пальто-халаты 

На вопрос «какое пальто купить в следующем сезоне» Stella McCartney, Lacoste и Salvatore Ferragamo отвечают «похожее на домашний халат!». Но чтобы напоминать звезду красной дорожки, а не домохозяйку в булочной, стилизуем модель авангардными аксессуарами: крупные сережки, брендированная бейсболка или кросс-боди в виде ракушки подойдут. 

  • Louis Vuitton

  • Anteprima

  • Bottega Veneta

  • Christian Dior 

Стеганые вещи 

Чувствовать себя как дома (или как у бабушки в деревне) также помогают телогрейки, как из новой коллекции Louis Vuitton. Хотя коллеги Николя Гескьера стегают и другие вещи: архитектурные пальто, надетые с высокими челси, длинные юбки, перетянутые поясными сумками Saddle, и гигантские шарфы, которые будут греть во время прогулок зимой.

  • Lacoste

  • Miu Miu

  • Christian Dior 

  • Stella McCartney

Анораки 

В летнем сезоне анораки появились в мужских коллекциях Band of Outsiders, MSGM и Fendi, а в осеннем перекочуют в женские — Lacoste, Miu Miu, Dior и Salvatore Ferragamo. Хотя такую оверсайзовую, расслабленную и функциональную вещь (в карман анорака поместятся кошелек, планшет и документы!) можно носить без привязки к гендеру. Даже если она сделана из кожи бирюзового цвета или ткани в мелкий цветок. 

  • Celine

  • Coach

  • Giambattista Valli

  • Sportmax

Шорты до колен 

На смену ультрамодным кюлотам, бермудам и брюкам-палаццо в следующем сезоне придут шорты до колен, напоминающие боксерские, но сделанные из костюмной ткани. Чтобы было не холодно носить покупку осенью, сочетаем ее с ботфортами, как на шоу Эди Слимана для Celine, или с кружевными колготками, которые пропагандирует Алессандро Микеле в Gucci. 

  • Chloé

  • Off-White

  • Christian Dior 

Туаль де жуи

Хлопковая ткань с набивным рисунком, из которой в уходящем сезоне сделаны шарфы, сумки и жакеты Dior, теперь есть в коллекциях и других брендов. Off-White с ее помощи добавляют аристократизма спортивным комбинезонам, а Chloé актуализируют платья-рубашки мини длины.

  • Givenchy

  • Aalto

  • Altuzarra

  • Louis Vuitton

Ситец 

Платье, напоминающее скатерть, — больше не обидное сравнение, а сенсационный тренд. По крайней мере так заверяют Aalto, Givenchy и Louis Vuitton, воспевшие оды ивановскому ситцу. Первый предлагает носить цветочные платья с брюками того же орнамента, второй — уравновешивать их жемчужными сережками, а третий — стилизовать шапочками, как из фильма «Водная жизнь Стива Зиссу». 

Мужчины

  • Versace

  • Celine

  • Loewe

  • Marcelo Burlon County of Milan

Леопардовый принт 

Леопард перепрыгнул из женской моды в мужскую, запятнав брюки, сорочки, футболки, тренчи и даже меховые пальто. Самый актуальный вариант — с сочетанием анималистичного принта и цветочного, как в коллекции Loewe, или добавлением фотографий на ткань, как у Raf Simons. 

  • Celine

  • Balmain

  • Dior 

  • Vetements

Рокабилли

На сегодняшнюю мужскую моду стала влиять не политика, урбанистика и архитектура, а музыка — почти в каждой коллекции есть посвящение артистам. Так, Balmain, Dior, Celine и Vetements вспомнили о The Beatles, Элвисе Пресли, Уэйде Уокере и Rolling Stones и добавили в луки стиль «рокабилли». Укороченная косуха, базовая футболка, черная водолазка и остроносые лоферы (обязательно носим их вместе!) сделают вас рок-звездой и без популярного сингла. 

  • Valentino

  • Loewe

  • Stella McCartney

  • Undercover

Мерч 

Некоторые бренды — например, Louis Vuitton, Valentino и Stella McCartney — признаются в любви к музыкантам в открытую, помещая их лица на футболки, свитеры и архитектурные пальто. А вот Loewe, Vetements и Undercover адресуют мерч другим кумирам — Бараку Обаме, Алексу из «Заводного апельсина» и Мэрилин Монро.

  • Off-White

  • Raf Simons

  • Acne Studios

  • Kenzo

Оранжевый цвет 

Из женской моды в мужскую также перебрался оранжевый цвет — видимо, «living coral», названный Институтом цвета Pantone самым модным оттенком года, показался дизайнерам не таким уж и живым. Раф Симонс переводит в оранжевый оверсайзовые пальто, Undercover — спортивный костюм из коллаборации с Valentino, Acne Studios — лакированный плащ, надетый на голое тело, а Off-White — непромокаемые штаны.

  • Jil Sander

  • Vetements

  • Issey Miyake

  • Sunnei

Трикотажные костюмы

На мужских Неделях моды было много (очень много!) костюмов — свободного кроя, приталенных, с длинными брюками и с цветочным принтом, который активно популяризируют Тимоти Шаламе в Alexander McQueen и Эзра Миллер в Dior. Но самое классное новшество (и урок на будущее) — это костюмы из трикотажа: носим их с офисной сорочкой черного цвета по примеру Vetements или с такой же расслабленной футболкой, как у Sunnei. 

  • Louis Vuitton

  • Dries Van Noten

  • Givenchy

  • Acne Studios

Брюки с завышенной талией 

«Человек в широких брюках стал символизировать зрелость и устойчивость, консерватизм, готовность взять на себя ответственность и преодолеть любые тяжелые времена», — пишет историк моды Мэган Виртанен в колонке для «Собака.ru». А в новом сезоне мужчины еще и затянут ремни потуже, на талии, — судя по показам Dries Van Noten, Givenchy и Louis Vuitton. 

  • Raeburn

  • Fendi

  • Off-White

  • Emporio Armani

Флис 

Преимущества флиса — легкость, эластичность, гипоаллергенность и простоту в уходе — оценили крупные люксовые дома. Теперь в бомбере, кардигане или толстовке из этого материала можно выходить не только на рыбалку, но и на миланский стритстайл!

  • No. 21

  • Ami

  • Celine

  • Valentino

Дафлкоты

В мужской моде британские паттерны тоже актуальны: на осень выбираем водонепроницаемые тренчкоты, а для зимы — дафлкоты из плотной шерсти. Лучшие — в коллекциях No. 21, Valentino и Ami, стилизующих вещь «строительными» перчатками, нагрудными сумками и шляпами-котелками.

  • MSGM

  • Heron Preston

  • Kenzo

  • Vetements

Жилеты 

Главная придумка Вирджила Абло для Louis Vuitton — жилет спецназовца, который можно носить как на голое тело, так и на свитер — получила продолжение в коллекциях Heron Preston, MSGM, Kenzo и A-Cold-Wall. Берите на заметку!

  • Kenzo

  • Louis Vuitton

  • Stella McCartney

  • Cottweiler

Накладные карманы 

А вот накладные карманы, которые популяризировал все тот же Вирджил Абло, переместились с жилетов на брюки, классические пиджаки и рубашки. Теперь в них помещается не только ключ от квартиры, но и портмоне, бутылка воды и смартфон! 

Фото: vogue.com 

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