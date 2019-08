Легендарный нью-йоркский универмаг Barneys подал в суд заявление о банкротстве

Сеть магазинов Barneys New York подала в суд заявление о банкротстве. В качестве возможных причин такого положения называются высокая арендная плата и жесткая конкуренция с онлайн-ритейлерами. Сейчас компания находится в поиске инвесторов, готовых профинансировать около 75 млн. долларов. 25 млн долларов должны пойти на покрытие долгов перед поставщиками.

The New York Times называет возможным спасителем сети компанию Gordon Brothers and Hilco Global: она планирует выделить нужную сумму взамен на реструктуризацию рабочих мест и закрытие большинства магазинов Barneys (сейчас это 22 торговые точки в Америке). При этом флагманский магазин на Манхэттене продолжит свою работу. «Наша цель — продолжать обслуживать наших покупателей в ключевых точках и во всем мире через сайт в течение долгого времени, — рассказывает исполнительный директор Barneys Даниэлла Витале. — Несмотря на тяжелые принятые решения, этот процесс позволит нам восстановить наше финансовое положение и поддерживать давние отношения с поставщиками».