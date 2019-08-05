На благотворительной распродаже фонда AdVita было собрано почти 2 000 000 рублей

В эти выходные в креативном пространстве «Севкабель Порт» состоялся трехдневный Boutique Sale благотворительного фонда AdVita при информационной поддержке «Собака.ru». В результате распродажи одежды, обуви и аксессуаров от российских дизайнеров команде удалось собрать 1 932 846 рублей — это почти в шесть (!) раз больше прошлогоднего сбора. Все вырученные средства отправятся на развитие российского регистра доноров костного мозга, а значит, огромное количество людей получит шанс на выздоровление.

Напомним, в этом году вещи в пользу фонда AdVita передали более 115 российских брендов: Tatyana Parfionova, Ianis Chamalidy, JM Studio, S H U, MY812, 404 NOT FOUND, House of Leo, Natali Leskova, Arctic Explorer, Myseasons, KISELENKO, Stas Lopatkin, Dress Up Hero, «Доброта», Novaya, Ozero Swimwear и другие. В прошлом году в маркете, который проходил в «Голицын Холле», приняло участие 50 дизайнеров.