«Циклическая экономика – самое сексуальное, что есть на свете»: NNedre выпустили коллекцию одежды из переработанных пластиковых бутылок

Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», дизайнер Нелли Недре и проект GO_authentic_, который занимается производством одежды из переработанных, винтажных и биоразлагаемых материалов, выпустили совместную коллекцию «Ношу в массы». В нее вошли пять предметов из переработанных пластиковых бутылок: толстовка, свитшот, футболка, платье и шорты с экологическими манифестами и призывами к сохранению планеты.

«Нам важен этот проект, потому что NNedre следует общемировым экологическим тенденциям: сокращает отходы на производстве и развивает социальную ответственность», — рассказывают представители петербургской марки. Вещи из ее коллаборации с GO_authentic_поступят в продажу 29 августа, но уже сейчас на сайте nnedre.com можно сделать предзаказ по ценам от 8500 (за шорты) до 16 990 (за платье) рублей.