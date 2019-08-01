Сумка-седло из бисера, шапка-ушанка из перьев и еще 10 главных покупок для прохладного августа

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая убеждена, что в новом сезоне решающим будет цвет — сложные оттенки, деграде и яркие принты. Включаем арт-режим!

В своей дебютной коллекции для Bottega Veneta дизайнер Дэниел Ли цитирует архитектуру: принт на кожаной юбке напоминает культовое кресло «Барселона» Миса ван дер Роэ, а золотая фурнитура сумок — дверные ручки роскошных миланских холлов. Выглядит все это изумительно дорого и очень, очень статусно. Что-то напоминает? Вы правы! Дэниел пришел на свою должность из Celine. Люкс жив!

Калифорнийский художник Алекс Израэль сделал для линии домашнего текстиля Louis Vuitton авторские принты: диджитал-поп-арт-пейзажи Лос-Анджелеса — яркие, летние, твои. (Louis Vuitton)

Сумка Prism от MICHAEL Michael Kors решает вопрос анималистичного принта радикально. Не нужно думать, в крапинку он должен быть или в полоску, — нужно и то и другое сразу, причем с обязательной золотой фурнитурой. Какая роскошь! (ТРЦ «Галерея»)

Бесстрашная героиня ESCADA покушается на святое — униформу членов закрытых английских клубов. И ей они идут гораздо больше, ведь под руководством креативного директора марки Найла Слоана блейзеры, брюки мужского кроя и шелковые рубашки стали лимонными, бирюзовыми и нежно-розовыми. (Галерея бутиков «Гранд Палас»)

Пуантилистский цветочный принт крепового платья Gerard Darel будто подсмотрен на картинах Жоржа Сера и Поля Синьяка. Мы будем носить его, перехватив на талии широким ремнем, и с замшевыми сапогами. (Gerard Darel)

Художница, график и дизайнер первой половины ХХ века Соня Делоне стала музой пре-коллекции Dior. Росла будущая королева авангарда и ар-деко в Петербурге, пока в свои восемнадцать лет не уехала учиться за границу. Только нам видятся в ее абстракциях и экспериментах с цветовым спектром строгость и стройность нашей городской планировки? Креативного директора Dior Марию Грацию Кьюри увлекло самопроизвольное движение рисунка на тканях Делоне — художница не только выпускала принты для Шанель, Жанны Ланвен и бутика Liberty, но и открыла в Париже собственный бутик. Гийом Аполлинер назвал ее стиль живописи «орфизмом», по аналогии с Орфеем: он считал, что формы и палитра Делоне пульсируют и звучат на полотнах, как музыка. Эту технику они изобрели вместе с мужем Робертом, но именно Соня продвигала ее в дизайне и моде, более того, она читала лекции в Сорбонне на тему «Как живопись влияет на модный дизайн». Так в Dior оказались сложные переходы оттенков, геометрия и, конечно, поющий цвет — тотальный жадор! (Dior)

Управлять одним из самых крутых (и нужных отпускникам) часовых усложнений с новыми Hublot Big Bang Unico GMT можно буквально одним движением и даже при суровом джетлаге: местное время устанавливаем нажатием кнопки хронографа, а читаем по стрелке с белым наконечником. (ДЛТ)

Перечитав «Франкенштейна» Мэри Шелли, Миучча Прада придумала свою готичную историю. И теперь мы не можем жить без черной ушанки с алыми перьями марабу! Вчитайтесь еще раз: ушанка с перьями марабу! (Prada)

Говорят, в городе нет люкса. Вы просто не умеете его искать! Шок-контент: локальный бренд Free Age выпускает по две коллекции в сезон. В премиальной линии используют исключительно кашемир и шелк, в основной — трикотаж, шерсть, жаккард. Цветовая палитра подчеркнуто деликатна — палевый, пыльно-розовый, бледно-серый, а для работы над принтами дизайнеры отправляются фотографировать тени на асфальте от решетки Летнего сада. В осенней коллекции они переосмыслили принты костюмов народов Севера из Этнографического музея, а в сезоне весна-лето 2020 воспели балет и Мариинский театр. Все коды Петербурга — в вашем гардеробе. (Free Age)

Такими пейсли вы еще не видели! Хотя наследница итальянской марки Etro Вероника и сделала ресерч богатой семейной коллекции шалей и шарфов XVIII и XIX веков с теми самыми «турецкими огурцами», в осенней коллекции к пятидесятилетию дома нет ни следа ретро. Из гобеленов получились оверсайзовые пиджаки, стилизованные гербы украшают свитеры с жесткой гипертрофированной линией плеч, а пейсли украшают шорты, скроенные на манер мужских боксеров, которые нужно носить с барочной юбкой с панковским разрезом до талии. В показе участвовали легендарные модели всех возрастов — Татьяна Патиц, Алек Уэк и Гвиневер Ван Синус, новое лицо агендерной моды. (Etro)

Самое главное, что вы должны знать о новой спортивной форме Puma: бегаете вы трусцой по парку или участвуете в финале чемпионата мира — технология dryCELL моментально испарит влагу и вы не взмокнете как мышь. А дизайн! Насыщенные красно-черные полосы — оммаж форме футбольного клуба «Милан» сезона 1968/1969, одного из самых успешных в его истории. Тогда команда не только выиграла Межконтинентальный кубок, но и взяла Кубок европейских чемпионов. Повезет и вам. (ТРЦ «Галерея»)