45 широких брюк с идеальной посадкой

Недорогие варианты стоит искать не только в масс-маркете, но и у российских дизайнеров. 12storeez предлагают удобные брюки с защипами, I Am Studio — перевязывают их бантом, Ola Ola — украшают вышивкой от художницы Данини, а Sorry I’m Not — дополняют «извинительной» надписью. Если ни один из вышеперечисленных вариантов вам не подошел, то в сентябре в Петербург приедет коллаборация UNIQLO и Инес де ля Фрессанж — с брюками из трикотажа, льна и даже вельвета. Главное — успеть их приобрести: до распродажи коллекции французской аристократки не доживают!