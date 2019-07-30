Культовый магазин «Юность» на Малой Садовой улице закрывается

На Малой Садовой улице закрывается первый стритвир-магазин Петербурга — «Юность». Как объяснили «Собака.ru» представители проекта, причиной закрытия стала смена владельца Дома Радио, в котором магазин располагается с начала 2000-х годов. Напомним, что в первое время своего существования пространство работало под названием Interactive и было модным символом поколения.

«Юность» перестанет работать уже в сентябре, зато все остальные магазины сети (в ТК «Галерея», в ТЦ «Пик», в ТРК «Гранд Каньон» и в пространстве «Хлебозавод») продолжат функционировать в прежнем режиме. Кроме того, в середине августа «Юность» откроет магазин в ТЦ «Авиапарк» в Москве (внутри пространства Trend Island), а 1 сентября — в ТРК «Охта Молл» в Петербурге.