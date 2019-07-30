Новая коллекция UNIQLO X Ines de la Fressange: стеганые куртки, «бабушкины» кардиганы и платья в мелкий цветок

UNIQLO продолжает сотрудничество с Инес де ля Фрессанж — французской аристократкой и любимицей Карла Лагерфельда, снявшейся едва ли не для всех проектов Chanel 1980-х годов. В их осенне-зимнюю коллаборацию вошли стеганые куртки, шерстяные кардиганы, вельветовые юбки, лакированные сумки, платья в мелкий цветок и шапки крупной вязки, точно как из фильма «Шарада» с Одри Хепберн и Кэри Грантом.

Действие киноленты Стэнли Донена происходит на популярном горнолыжном курорте Межев — именно там Инес де ля Фрессанж проводила семейные каникулы и впервые встала на лыжи. Экипировку для зимних приключений (или ежедневных прогулок по набережной реки Фонтанки в следующем сезоне) можно будет купить в петербургском ТРЦ «Галерея» и московском ТЦ «Атриум» уже в сентябре. Дафлкот будет стоить 12 999 рублей, утепленная куртка — 6999 рублей, вельветовая юбка — 2999 рублей, а уютная пижама — 1999 рублей.