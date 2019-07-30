Россия прервала прямое авиасообщение с Грузией. Как это сказалось на петербуржцах, открывших шоу-румы с грузинскими брендами?

Месяц назад Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. «Собака.ru» поговорила с представителями четырех шоу-румов, которые ввозят в Петербург одежду, обувь и аксессуары от грузинских дизайнеров, о том, сказалось ли на их бизнесе это решение.

Саломе Харебава, креативный директор IVA Store @ivastorespb, Полтавский пр., 2 Зимой 2018 года, когда мы только открывали свой шоу-рум, Петербург оставался одним из больших городов России, где грузинские дизайнеры еще не были представлены. После нас в городе появились еще четыре шоу-рума, которые подтвердили интерес к грузинским брендам со стороны российских покупателей. Нашей главной задачей было (и остается до сих пор) привнести в Петербург яркие краски, ведь все дизайнерские магазинчики, которые здесь есть, продают более базовую и минималистичную одежду. Конечно, за полтора года работы мы наступали на разные грабли (например, связанные с ведением инстаграма — долго не могли найти хорошего SMM-менеджера), но сейчас у нас наработана клиентская база, а также появилось много партнеров, которые берут наши вещи на съемки и интересные проекты. Каждый сезон мы заказываем где-то 100-150 единиц одежды. Как ни странно, петербургским девушкам больше всего «заходят» вечерние платья и повседневные яркие сарафаны. Они жалуются на то, что в других магазинах все одинаково, а наши модели яркие, асимметричные и даже немного экстравагантные. Также хорошо идут футболки с разными надписями — например, от Ingorokva или Zarqua. Они и считаются самыми недорогими в шоу-руме — 7000 рублей, в то время как кожаный тренч Situationist обойдется вам в 98 000 рублей. Я считаю, что это адекватный ценник для большого города.

Мода — это искусство, а искусство и политика несовместимы

Мы стараемся ездить в Грузию на каждую Неделю моды. В основном это Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi: там огромное количество хороших брендов. За неделю отсматриваем коллекции, а потом, уже по возвращении в Петербург, пишем понравившимся брендам, получаем от них лайншит (лист, используемый производителем модного продукта, предоставляющий информацию о нем для оптовых продаж — Прим. ред.), выбираем, отсылаем список необходимых вещей и оплачиваем порядка 40% заказа. Он отшивается где-то за три месяца (если коллекция большая, то и за пять месяцев), а когда все готово, мы отправляем оставшуюся часть денег. Как правило, вопросами транспортировки вещей занимаются грузинские дизайнеры. Мы берем на себя лишь растаможивание и документацию, но это настолько «не запарные» дела — почти как во время обычного заказа на «Фарфетче». После начавшегося кризиса между Россией и Грузией у нас был всего один небольшой заказ. Он приехал вовремя, ничего не поменялось. Крупный заказ ожидаем в середине августа, тогда и сможем сказать, отразилась ли политическая ситуация на модном бизнесе. Вообще я считаю, что мода — это искусство, а искусство и политика несовместимы. Отмена авиасообщения, запрет грузинского вина — это государственные игры, которые уже никому неинтересны. За последние пять лет в Грузии побывало огромное количество туристов, и все, кто полюбил эту страну, найдут, как в нее попасть при любых ситуациях. Главное, что между гражданами нет вражды, снижения интереса к грузинским дизайнерам мы тоже не заметили. Покупатели, которые ценят искусство и красивые вещи, заходят и уходят от нас с восторгом. А люди, которые в этом ничего не понимают, начинают фыркать, просто услышав словосочетание «грузинский бренд». Но я ни в коем случае не связываю это с политической ситуацией, такие инциденты были и до нее. В основном, с женщинами преклонного возраста — от молодежи негатива и агрессии мы еще ни разу не получали.

Елена Хотько, владелица Geasy Store @geasystore, Мытнинская ул., 27 Мы открылись весной 2018 года, планируя привозить в Петербург селективную коллекцию грузинских брендов. Главными критериями отбора были высокое качество и средний ценовой сегмент: рубашки у нас можно купить за 15 000-20 000 рублей, платья — за 20 000-30 000 рублей, а верхнюю одежду — за 25 000-35 000 рублей. Сейчас мы обновляем ассортимент по сезонам (весна-лето, осень-зима), а также привозим небольшие тематические капсулы (платья к Новому году, украшения к 14 февраля и 8 марта, серии из легких натуральных тканей). В течение года после открытия магазина мы добавили пять новых брендов (LIYA, Khoshtrik, Le Chic Radical, Maturelli и NATIAxLAKO) и выпустили собственную коллекцию одежды. 70% их продаж приходится на петербуржцев, часть вещей отправляем в Москву через наш интернет-магазин. У первых большей популярностью пользуются одежда необычного кроя и украшения, а у вторых — более базовые и лаконичные модели.

Можно вложиться в проект, рассчитать срок окупаемости, расписать планы, а ввоз раз — и закрыли

Первые два сезона мы приезжали в Грузию и отсматривали коллекции лично — посещали показы на Неделе моды и специальные шоу-румы для байеров. Сейчас эту схему применяем для поиска новых брендов, а с теми, с кем сотрудничаем уже давно, продолжаем работать дистанционно, по лукбукам. Доставку осуществляем через автомобильные компании (это удобнее для наших сравнительно небольших объемов), поэтому отмена авиасообщения между Россией и Грузией не отразилась на нашем бизнесе, зато сказалась на нашем желании стать официальными дистрибьюторами грузинских брендов. Мы хотели их продвигать, привозить и продавать другим магазинам и площадкам, но в условиях закрытия перелетов встречи с дизайнерами и доставка больших объемов в страну становятся более сложными. Также затруднено финансовое и операционное планирование: грубо говоря, можно вложиться в проект, рассчитать срок окупаемости, расписать планы, а ввоз внезапно закрыли. Поэтому мы для себя временно отложили этот вопрос. В целом сильных изменений мы не чувствуем, но в перспективе понимаем, что ситуация нестабильна. Поэтому этим летом запустили свое производство и выпустили первую коллекцию одежды. Также мы рассматриваем возможность представить в магазине российские бренды и наблюдаем за украинскими — они сейчас активно развиваются и завоевывают мировой рынок так же, как и грузинские. Возможно, будем сотрудничать и с Европой: там бесконечное количество прекрасных коллекций, которые еще не представлены в нашей стране и могут быть заказаны обычными покупателями только с учетом дополнительных пошлин (с 2019 года пошлиной облагаются покупки в зарубежных интернет-магазинах стоимостью более 500 евро в месяц — Прим. ред.).

Мария Сидорова и Надежда Степанова, владелицы шоу-рума Gruzdika @gruzdika, Воскресенская наб. 26 Gruzdika появилась после того, как мы съездили в Грузию и влюбились в солнце, горы, душевные застолья, сочные гранаты и неповторимый стиль. Захотели, чтобы у жителей нашего родного города тоже была возможность выглядеть так, как хочется, чтобы каждый день был чудесным и полным внимания. Мы продаем женскую одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия: каждая вещь — это total hand made, а стоит все соразмерно Zara. Сейчас у нас представлено 15 грузинских брендов: Loveline, Ninimo, Tamuna Bezhanidze, Atelier Eka Balanchivadze, Co.mode, Tamta Shindelishvili, Tamara Suji, Patsasia Nini, Shanava Fashion и Tessa и другие, которые мы ежесезонно поставляем в объеме порядка 300 единиц. Также у нас есть индивидуальные заказы, которые мы получаем через наш инстаграм. Вещи Gruzdika продаются не только в Петербурге, но и в России и даже во Франции и Испании. До отмены прямого авиасообщения мы посещали Тбилиси каждый месяц: отсматривали новые коллекции, общались с дизайнерами и стилистами. Сейчас приходится летать через Ригу или Ереван (билеты стали дороже, появились стыковки), поэтому количество командировок сократилось. Также мы временно перенесли визит грузинских дизайнеров в Петербург: они очень хотели побывать здесь во время белых ночей, посетить наш шоу-рум. И мы, само собой, расстроились из-за случившегося. Но главное, что наши отношения с партнерами преодолели все политические преграды: грузинские дизайнеры все так же с теплом и любовью относятся к русским людям. Со стороны русских мы тоже не заметили снижения интереса к грузинской моде. Он даже увеличился, так как стало меньше возможности самостоятельного шопинга в Тбилиси. В любом случае, мы надеемся, что сложившаяся ситуация вскоре разрешится!