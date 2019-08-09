PUMA x RHUDE: Что покупать в новой капсульной коллекции?

Сезон в PUMA Select стартует с яркой коллаборации с американским дизайнером Руиджи Вийасенором. Культовые модели в новом воплощении появились в продаже 3 августа.

Один из самых ярких дизайнеров, каждая работа которого становится объектом желания всех поклонников уличного стиля, показывает современное прочтение легендарных моделей кроссовок PUMA. Мастер виртуозно сочетает минимализм, винтаж, современные технологии и тренды стритвеар, которые сам же и вывел на подиум.

Кто такой Руиджи Вийасенор? Филиппинец Руиджи приехал в США 11-летним мальчишкой. Он не знал ничего не только о моде, но и вообще о современной американской культуре, и в школе смеялись над его брюками-карго и скечерсами. Но он быстро учился и вскоре уже вызвал уважение одноклассников, дебютировав с футболками для их спортивной команды. Но когда молодой дизайнер основал свою марку, все оказалось не так просто: единственным покупателем первой коллекции был он сам. Это было шесть лет назад, а сегодня вещи с лейблом RHUDE носят Кендрик Ламар, Джеймс Франко, Белла Хадид, Леброн Джеймс, Адам Левин и другие знаменитости. В начале года Руиджи вошел в список Forbes «30 миллионеров до 30 лет». «Сегодня Руиджи – самый интересный дизайнер, задающий тренды в моде и уличном стиле, ­— говорит глава департамента партнерских отношений PUMA Яссин Саиди. ­— В нашей коллаборации мы модернизировали культовые силуэты PUMA с присущей для RHUDE чувствительностью к уличному стилю и любовью к минимализму, чтобы совершить настоящий прорыв».

Руиджи Вийасенор, фото @rhuigi

PUMA Cell Endura RHUDE

Сотрудничество началось в этом году с одной пары PUMA Cell Endura RHUDE в весенне-летней коллекции. Бренд решил вернуться к истокам, используя революционную технологию PUMA Cell, разработанную в 1998 году. Благодаря стабильной амортизации она гарантирует быстрый и уверенный, но плавный шаг. Обновленная модель кроссовок Cell Endura RHUDE отлично вписалась в современный уличный образ. Впрочем, что говорить — их уже не найдешь в продаже.

На какие модели в новой коллекции обратить особое внимание? Первая полноценная коллекция в коллаборации с RHUDE также включает модель с технологией PUMA Cell. Дизайн PUMA Cell Alien RHUDE отсылает к эстетике 90-х. Верх кроссовок выполнен в черном цвете, а массивная подошва — в светло-бежевом. Яркие акценты — светоотражающие детали и амортизирующая вставка темно-зеленого цвета. Такую гамму RHUDE впервые продемонстрировал на своем показе весна-лето 2020 в рамках парижской недели моды.

PUMA CELL Alien RHUDE







Строгим сочетанием черного, серого и бежевого цветов отличаются хайтопы PUMA Palace Guard RHUDE. На боковой поверхности кроссовок расположен фирменный серебристый формстрип PUMA. Кстати, первоначально formstrip, ставший отличительным знаком бренда, был конструктивным элементом боковой поддержки в бутсах. Он появился в 1958 году, и тогда же на чемпионате мира по футболу в новой обуви были игроки сборных Бразилии и Швеции, занявшие соответственно первое и второе места.

PUMA Palace Guard RHUDE







Другая спортивная легенда вдохновила дизайнера на модель PUMA Basket ’68 OG Mid RHUDE. 68-й год запомнился появлением нескольких культовых моделей и громкими победами звезды американского баскетбола Уолтера «The Clyde» Фрейзера, ставшего тогда же амбассадором марки. Новинка 2019 – переиздание спортивной классики в новом духе уличного стиля.. Винтажный силуэт новых кроссовок имеет вставки из светлой замши, бежевую подошву, шнурки с золотыми нитями и перфорированный узор в виде, опять же, традиционного формстрипа.

PUMA Basket ’68 OG Mid RHUDE







И, конечно, невозможно, пройти мимо ретрофутуристичных PUMA Alteration RHUDE. В них необычно все: сочетание серебряного неопрена и бежевой замши разной степени ворсистости, искусственно состаренная подошва, замшевый съемный «воротничок», отсылающий к японскому дизайну, и вставка бирюзового цвета на пятке.

PUMA ALTERATION RHUDE







Худи такого же цвета дополняет коллекцию. А вообще линейка одежды включает в себя футболки, толстовки с капюшоном, майки, спортивные брюки и даже пальто минималистичного кроя с ярким принтом. Все вещи унисекс.