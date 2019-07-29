Новое имя в моде: бренд Perfect Number, который рассказывает о правах, свободах и силе женщин через базовую одежду (и собственный журнал!)

Наконец, стало известно, над каким проектом с 2018 года работал в Лос-Анджелесе дизайнер Давид Кома. Основатель одноименного бренда, который в прошлом учился в Академии Штиглица и Central Saint Martins, а также создавал коллекции для французского дома Mugler, помогал в развитии марки Perfect Number, креативным директором которой выступила российский режиссер Яна Сосновская. Об этом в своем инстаграме рассказала идеолог благотворительного фонда «Острова» и партнер нового проекта Мария Адоньева.

Как объяснила изданию Dazed Яна Сосновская, необходимость привлечь в проект Давида Кома была обусловлена отсутствием опыта работы в индустрии моды. «Весь мой бэкграунд связан с кинопроизводством. Я была продюсером, кинематографистом, режиссером, привыкла находиться за камерой, а не перед ней. […] Я не выбирала проект, это он выбрал меня. Я всегда интересовалась модой: мои друзья даже просили меня стилизовать их образы, а моя мама всегда спрашивала совета. […] С другой стороны, я злилась из-за несправедливого отношения к женщинам и мужчинам в обществе, особенно в такой патриархальной и консервативной стране, как Россия. Я постоянно спрашивала, почему к женщинам так относятся, почему, если ты женщина, то должна выходить замуж вместо того, чтобы заниматься карьерой? Я поражалась, когда приезжала в Штаты и видела, какие здесь сильные и красивые женщины. И мода казалась мне идеальным направлением [для того, чтобы высказаться], потому что в последнее время она стала очень политической».

Название Perfect Number («Совершенное число») — это своеобразный ироничный ответ диджитал-эпохе, в которой все одержимы совершенством. «Совершенное число — математический термин. Мы хотели сказать, что в этом мире совершенными являются только числа. Можем ли мы остановить эту погоню за идеальностью и просто показывать себя такими, какие мы есть?», — спрашивает креативный директор бренда. Впрочем, Perfect Number отказывается позиционировать себя как бренд: Яна объясняет, что это скорее культурная площадка или творческий коллектив, который включает в себя разных, но одинаково одержимых модой личностей из индустрии кино и моды. Одной из них стала модель и режиссер Адесува Айгеви, которая снялась в первой рекламной кампании Perfect Number — такой же ироничной, как и само название проекта. «Когда мы стали работать над кампанией, все говорили нам, что нужно сделать правильную съемку с моделью, демонстрирующей одежду. Модель действительно стоит в кадре и показывает одежду, но на выставочном пьедестале, как месседж об объективации женщин и о том, что они подвергаются давлению из-за такого пристального внимания», — объясняет Яна Сосновская.

Сейчас проект выпускает две линии: PN06, которая переосмысливает базовый гардероб, и PN28, которая также сосредотачивается на ключевых вещах, но больше приобщает их к актуальным тенденциям. Это ультракороткие шорты, минималистичные платья, трикотажные топы, юбки с вместительными карманами и комбинезоны «работников котельных», а также вещи из ПВХ, тюля и пайеток. В дальнейшем Perfect Number планирует выпускать от 4 до 6 коллекций в год и заниматься разработкой веб-журнала для женщин, посвященного вопросам культуры, политики, моды и гендера. Прочитать его можно на сайте проекта и там же заказать вещи из дебютной коллекции — по ценам от 65 до 545 долларов.