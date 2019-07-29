Статистика дня: количество текстильных отходов с 1960 года выросло на 811%

Объем текстильных отходов на производствах вырос на 811% с 1960 по 2015 годы — об этом говорит новое исследование агентства по охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency). Также специалисты отметили, что 66% отходов идет на выброс, а основная их часть появляется не только за счет производства вещей, но и при использовании предметов их владельцами.

Для сравнения: процент отходов кожи и резины за тот же период вырос на 361%, а пластика — на целых 8746%. Согласно рекомендациям Environmental Protection Agency, ситуация может измениться лишь тогда, когда производители начнут более ответственно подходить к созданию своей продукции.

Фото: Shutterstock