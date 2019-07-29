Более 100 российских дизайнеров объединились для благотворительного маркета фонда AdVita. Что на нем можно будет купить?
Благотворительный фонд AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, устраивает седьмой Boutique Sale при информационной поддержке «Собака.ru». Со 2 по 4 августа в креативном пространстве «Севкабель Порт» можно будет купить вещи от Tatyana Parfionova, Ianis Chamalidy, JM Studio, Natali Leskova, MY812 и еще 100 российских дизайнеров со скидками до 50% и тем самым поддержать подопечных фонда, как это уже сделали солистка группы IOWA Катя Иванчикова со своей мамой Ниной Васильевной, хореограф Мариинского театра Владимир Варнава со своей музой Златой Ялинич, а также волонтеры маркета, снявшиеся в его лукбуке. «Собака.ru» составила подробный гид по событию и рассказывает, почему в следующие выходные вам обязательно нужно прийти в «Севкабель Порт».
Над благотворительным маркетом фонда AdVita ежегодно работают десятки людей. Они связываются с дизайнерами из Москвы, Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и других городов России, спрашивая их о возможности и желании пожертвовать вещи в пользу Boutique Sale и, соответственно, в пользу людей с онкологическими диагнозами. Как правило, отказы не получают: компании с 20-летним опытом работы или бренды, которые только-только набирают оборот, отдают одежду, сумки, аксессуары и украшения на безвозмездной основе, не требуя ничего взамен. Причем с каждым годом (а AdVita проводит свою распродажу уже в седьмой раз!) количество участников увеличивается: если в 2018-м мы насчитывали 50 дизайнеров, то в этом — уже более 100!
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На Кате Иванчиковой и Нине Васильевне: комбенизоны GAFF GANG
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На Кате Иванчиковой: платье SL1P, кольца Qari Qris, Alekseev Jewelry, серьги Qari Qris
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На Кате Иванчиковой: платье Myseasons, серьги Caviar Jewellery. На Нине Васильевне: платье Satinn
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На Кате Иванчиковой: юбка и топ Myseasons, сумка MyBacio, брошь и серьги iDOLL. На Нине Васильевне: юбка и топ Myseasons, сумка MyBacio, брошь iDOLL
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На Кате Иванчиковой: платье AM'WERKSTATT (AM Werkstatt store), брюки Dress Up Hero, серьга IULIASKU. На Нине Васильевне: брюки 404 NOT FOUND, блуза Nina Sterenberg, шляпа Hatfield
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На Кате Иванчиковой: платье SL1P, кольца Qari Qris, Alekseev Jewelry, серьги Qari Qris
Boutique Sale — это возможность не только купить вещи сразу от нескольких отечественных дизайнеров, но и увидеть, чем живет наша мода на сегодняшний момент. Как при помощи деревянных значков waf-waf можно разнообразить даже самую обычную блузку, как петербургские маст-визит сначала становятся картинами, а после — принтами на платьях Natali Leskova, как непромокаемая верхняя одежда от S H U смогла покорить экспертов международной выставки Pitti Uomo, и как в технологичных и эластичных комбинезонах GAFF GANG можно крутить балетные пируэты. К тому же, на мероприятии будут представлены экземпляры, которых уже давно нет (и не будет!) в продаже: например, ярко-желтые пальто от бренда Liza Odinokikh, закрывшегося в прошлом году, жакеты в милитари-стилистике от Dress Up Hero, приостановившего выпуск коллекций, а также лимитированная серия свитшотов Tatyana Parfionova, отшитая специально для маркета.
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На Галине Митрохиной: костюм Myseasons
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На Насте Шеваренковой: пальто Liza Odinokikh, топ Myseasons
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На Дарье Щербаковой: платье-кимоно KYMA, платье-жилет Myseasons
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На Елене Атавиной: платье 404 NOT FOUND, ремень «Доброта»
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На Юлии Крыловой: блуза JM Studio, сумка MyBacio
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На Кате Воробей: платье AM'WERKSTATT (AM Werkstatt store)
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На Ольге Зотовой: пальто Novaya, блузка AM'WERKSTATT (AM Werkstatt store)
На большинство вещей будут действовать скидки от 35 до 50%: так, унисекс-пальто Arctic Explorer обойдется вам в 23 000 рублей, цветочное платье JM Studio — в 11 000 рублей, купальник Ozero Swimwear из переработанного пластика — в 7500 рублей, худи 404 NOT FOUND с кадром из фильма «Москва слезам не верит» — в 5000 рублей, а неубиваемая сумка Nikita Gruzovik — в 800 рублей. Разобраться в огромном ассортименте помогут стилисты школы IDEA-class: за пожертвование в 1000 рублей, которое также отправится в пользу подопечных фонда AdVita, они дадут 30-минутную консультацию по стилю, а также соберут образы из представленных на маркете вещей.
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На Злате Ялинич: кроп-худи 404 NOT FOUND, жакет MY812 , юбка VAMSUDA, сумка «Доброта», значки waf waf. На Владимире Варнаве: штаны и свитер Arctic Explorer, жилет MATH
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На Владимире Варнаве: костюм «Елена Брежнева»
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На Злате Ялинич: штаны NERGO, водолазка NNedre, жакет DICH. На Владимире Варнаве: костюм GAFF GANG
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На Злате Ялинич: куртка AM'WERKSTATT (AM Werkstatt store), брюки JM Studio. На Владимире Варнаве: рубашка Dress Up Hero, брюки Dress Up Hero, куртка Novaya
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На Владимире Варнаве: брюки «Елена Брежнева», рубашка Dress Up Hero, бомбер AM'WERKSTATT (AM Werkstatt store)
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На Злате Ялинич: платье Registore , водолазка NNedre, сумка «Доброта». На Владимире Варнаве: костюм GAFF GANG
В этом году организаторы Boutique Sale отказались от лекций модных экспертов (в прошлый раз гости слушали выступления историка моды Мэган Виртанен, историка костюма Ольги Хорошиловой и редактора моды «Собака.ru» Алины Малютиной), а также музыкальных концертов и парикмахерских шоу. Зато на маркете можно будет сделать экспресс-макияж или пройти курс фэшн-иллюстрации: для этого (как и для получения помощи стилистов) нужно предварительно записаться на сайте, а после внести пожертвование в 500 рублей.
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На Татьяне Колодиной: брюки и жакет 404 NOT FOUND
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На Насте Бахмат: платье Dress Up Hero, сумка MyBacio
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На Анастасии Котовой: платье Gabrielle_27, серьги Caviar Jewellery, сумка Asya Malbershtein
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На Полине Моховой: рубашка Oneplanet, брюки Vipers
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На Елене Чабан: пиджак Novaya, комбинезон GAFF GAND
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На Кире Арфановой: жакет MY812, топ Myseasons, брюки Dress Up Hero
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На Ольге Ахвердиевой: пиджак Novaya, блузка Oneplanet, сумка Arny Praht
Напомним, в прошлом году «Собака.ru» была соорганизатором бутик-сейла AdVita: в ходе двухдневного маркета в «Голицын Холле» нам удалось собрать 329 996 рублей. Еще 51 110 рублей были собраны на пост-продаже, которая проходила в пространстве «Легко-Легко» в течение нескольких дней. Этой суммы хватило, чтобы оплатить курс лечения шестерым девушкам — подопечным фонда AdVita: Екатерине Мирошниковой (16 лет, диагноз: лимфома Ходжкина), Юлии Кнотько (32 года, диагноз: лимфома Ходжкина), Наталье Иконниковой (26 лет, диагноз: апластическая анемия), Юлии Копытиной (32 года, диагноз: лимфома Ходжкина), Наталье Начинкиной (28 лет, диагноз: лимфома Ходжкина) и Татьяне Шинкаревой (34 года, диагноз: лимфома Ходжкина). Для каждой из них фонд приобрел необходимые препараты.
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На Кате Иванчиковой и Нине Васильевне: платья MY812
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На Кате Иванчиковой и Нине Васильевне: комбенизоны GAFF GANG
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На Кате Иванчиковой: топ и юбка 404 NOT FOUND. На Нине Васильевне: юбка JM Studio, топ 404 NOT FOUND
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На Нине Васильевне: платье JM Studio. На Кате Иванчиковой: платье 404 NOT DOUND, подвеска и браслет IF Jewelry, серьги Qari Qris
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На Кате Иванчиковой: шорты и майка MATH, монетницы Tykva store, серьги NIYA
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На Кате Иванчиковой: платье IMPUGN, кольцо Kisselenko серьги Caviar Jewellery. На Нине Васильевне: платье Ianis Chamalidy
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На Кате Иванчиковой: платье AM'WERKSTATT (AM Werkstatt store), брюки Dress Up Hero, серьга IULIASKU
Что: седьмой Boutique Sale при информационной поддержке «Собака.ru»
Где: креативное пространство «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40
Когда: 2 август (пятница) 17.00 -22.00
3 августа (суббота) 12.00 - 22.00
4 августа (воскресенье) 12.00-20.00.
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