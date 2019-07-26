Канье Уэст запускает новый бренд одежды

Хип-хоп исполнитель и основатель бренда Yeezy Канье Уэст подал заявку на регистрацию новой торговой марки «Sunday Service» («Воскресная служба»). По информации WWD, под ней будут выходить куртки, рубашки, брюки, топы, платья, обувь, головные уборы, шарфы и носки.

Напомним, такое же название носит госпел-проект Канье Уэста, который он запустил прошлой зимой и с которым выступил на фестивале Coachella. «Sunday Service» похожи на выступления хора на воскресных церковных службах, только исполнители перепевают в жанре госпел треки Канье Уэста и других современных музыкантов.