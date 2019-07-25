UNIQLO выпустят новую коллекцию с JW Anderson. Что в нее войдет?

UNIQLO анонсировали выход новой осенне-зимней коллекции, разработанной вместе с британским дизайнером Джонатаном Андерсоном. И она снова посвящена Великобритании: если раньше в мудборде коллабораций были стиль игроков в регби (это главный вид воскресного отдыха в Соединенном Королевстве) или образы представителей субкультур 1950-х годов , то теперь марки рассказывают о британской классике — например, посредством клетчатых рубашек, шарфов и юбок, напоминающих килты.

Кроме них, в коллекцию войдут бомберы из флиса, однотонные джемперы, двусторонние куртки и разноцветные шапки. Они поступят в продажу в избранных магазинах UNIQLO в октябре. Напомним, ранее японский бренд рассказал об открытии первого магазина в формате стрит-ритейл в Доме Мод в Петербурге. Он займет два первых этажа здания, получит витрины длиной в 77 метров и будет иметь три входа: два со стороны Каменноостровского проспекта и один со стороны площади Льва Толстого.