От Ива Кляйна до Йозефа Бойса: бренд из Петербурга Vatnique выпустил серию курток, посвященную современному искусству

Петербургский бренд Vatnique, который выпускает одну модель куртки, но в разных вариантах, показал капсульную коллекцию по мотивам работ современных художников: Альберто Бурри, Ива Кляна и Йозефа Бойса. Фирменные ватники сделаны из хлопка, шелкового сатина и шерсти с покрытием из полиуретана, снабжены подкладками из водоотталкивающего шелка и стеганого нейлона и повторяют элементы и цвета арт-объектов (из серии «Combustioni plastiche» 1960-х годов или с выставки «Proposte Monochrome, Epoca Blu» 1957-го).

Vatnique Couture: Alberto Burri

Работа Альберто Бурри из серии «Combustioni plastiche» 1960-х годов

Vatnique Couture: Alberto Burri

Vatnique Couture: Yves Klein

Работы французского художника Ива Кляйна c выставки «Proposte Monochrome, Epoca Blu» 1957 года

Vatnique Couture: Yves Klein

Одна из курток представлена в однотонном белом варианте и имеет подкладку розового оттенка. Основатели Vatnique — Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко — внемлют цитате Йозефа Бойса «Каждый из нас — художник» и предлагают покупателям сделать на ватнике собственный, абсолютно любой рисунок (к нему прилагается перманентный маркер). Каждая модель выпущена в единственном экземпляре и впоследствии может быть изготовлена на заказ в ограниченном количестве. За этим (и новостями марки) — в Instagram @vatniquecouture!

Vatnique Couture: "Everyone is an artist”

Vatnique Couture: «Everyone is an artist»