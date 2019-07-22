В Петербург приехала коллекция Stella McCartney, посвященная группе The Beatles

Мы нашли идеальные образы для премьеры фильма «Yesterday» — из новой капсульной коллекции Stella McCartney! Как и новая лента от Дэнни Бойла, она посвящена наследию группы «The Beatles»: на свитеры нанесены строчки из песен музыкантов — «All you need is love» и «All together now», а на футболки — название и герои психоделического мультфильма «Yellow Submarine» 1968 года, выпущенного по мотивам одноименного сингла.

Так как премьера нового фильма о группе «The Beatles» состоится в сентябре — а в сентябре в Петербурге уже довольно прохладно — в коллекцию вошла шуба из эко-меха и в кислотных тонах. Ее уже можно купить в ДЛТ по цене в 171 000 рублей, в то время как шерстяной свитер с цитатой стоит 64 700 рублей, а хлопковый свитшот — 29 950 рублей.