В Петербург приехала коллекция Stella McCartney, посвященная группе The Beatles

Мы нашли идеальные образы для премьеры фильма «Yesterday» — из новой капсульной коллекции Stella McCartney! Как и новая лента от Дэнни Бойла, она посвящена наследию группы «The Beatles»: на свитеры нанесены строчки из песен музыкантов — «All you need is love» и «All together now», а на футболки — название и герои психоделического мультфильма «Yellow Submarine» 1968 года, выпущенного по мотивам одноименного сингла.