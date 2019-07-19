7 достойных обувных брендов из России, с которыми вы забудете о масс-маркете

Российских дизайнеров обуви намного меньше, чем одежды, сумок и аксессуаров. Зато каждый из них — на вес золота, на зависть масс-маркету и в конкуренцию тяжелому люксу. «Собака.ru» рассказывает о хороших отечественных марках: с кроссовками, которые запоминают форму стопы, лодочками, которые гнутся в танце, и с сандалиями по мотивам работ великих художников-графиков.

Nearly Naked За молодую московскую марку Nearky Naked отвечают две девушки: Ирина Кукшева, которая в юношестве занималась бальными танцами, а после около 10 лет проработала в области проектирования и строительства, и Елизавета Буйнова, которая создавала обувь и аксессуары для брендов Proenza Schouler, A.F. Vandevorst и Ann Demeulemeester и параллельно рассказывала об этом в своем Telegram-канале shoes & drinks. В ноябре 2017 года Ирина обратилась к Елизавете с предложением — сделать удобные, сексуальные туфли на невысоком каблуке, используя технологию обуви для бальных танцев. «Я спросила, почему, собственно, бальные танцы-то, — рассказывала в одном из своих постов девушка. — На что Ира ответила, что на все самые веселые вечеринки она приносит с собой свои старые туфли, в которых занималась танцами, и после первых двух часов (когда все еще трезвые и смотрят на обувь) переобувается и пляшет до утра». Через полтора года, в течение которых менялись дизайн, прототипы и фабрики, основательницы Nearly Naked презентовали в Москве лодочки в семи базовых и одновременно сложных оттенках. Они получили мягкую и гнущуюся подошву, которая повторяет движения ступни, комфортный и эластичный кант, который не врезается в ногу, и шестисантиментровый каблук, «утопленный» на два сантиметра под пятку (так он обеспечивает необходимую поддержку позвоночнику). Теперь вам не нужно переобуваться из кроссовок в туфли на работе и из туфель в кроссовки после мероприятия: в лодочках Nearly Naked, как в балетках, можно проходить весь день! Где купить: на сайте nn.shoes, ценовой диапазон — от 26 500 до 29 000 рублей.

Sintezia Обувь преемников идей Maison Margiela и Ann Demeulemeester — Саши и Риты Кутуковых — вы могли видеть на диджее Кирилле Шаповалове, вышивальщице Полине Осиповой, певице Сюзанне Варниной и других героях русского андеграунда. Их бестселлер — это грубые кожаные ботинки SEG, доступные в разных цветах, а также с прозрачными вставками. Кроме них, в ассортименте петербургской марки есть минималистичные мюли Getera, посеребренные ботильоны Chic, открытые сандалии на шнуровке Cut Rave и модели с квадратным мысом, появившиеся у Sintezia гораздо раньше, чем у Balenciaga. А с недавних пор ребята делают еще и одежду: шубы-трансформеры, кожаные куртки и лакированные плащи — как раз для городских рейвов! Где купить: магазин Sintezia на Пушкинской ул. 19 или на сайте vk.com/sintezia, ценовой диапазон — от 5900 до 12 900 рублей.

Portal В 2016 году ассортимент концепт-стора Porta 9, который возит в Петербург и Москву обувь от Steve Medden, Jeffrey Campbell, Bibi Lou, Copenhagen и других зарубежных брендов, пополнился собственными коллекциями под маркой Portal. Это босоножки на каблуках-колоннах, белые кроссовки с вышивками, бархатные лодочки с жемчугом и минималистичные мюли в духе #OldCeline. Крупное локализованное производство позволяет бренду держать сравнительно небольшие цены, выпускать к каждой паре сумочку в цвет, а также заниматься коллаборациями. За последнее время у Portal вышли совместные коллекции с совладелицей шоу-рума INDEXflat Анкой Цицишвили, украинским дизайнером Лилей Литковской и российской маркой I AM Studio. Где купить: магазин Porta 9 на Литейном пр., 59 или на сайте porta9.ru, ценовой диапазон — от 5000 до 9000 рублей

Nevalenki Сначала петербурженка Даша Миловидова открыла концепт-стор Nevalenki, в котором продавала необычную обувь в конфетных тонах от Senso, Mista, Leo Studio и других небольших зарубежных марок, а в 2017-м решила выпускать под тем же брендом собственные коллекции. Теперь полки магазина украшают настоящие арт-объекты: лаконичные туфельки мэри-джейн, ботильоны на конструктивистских каблуках, казаки в розовых оттенках и ботинки с надписью «Иду к мечте», которые получают солд-аут сразу же после поступления в продажу. Поэтому в начале сезона очереди выстраиваются не только в концепт-сторе, но и онлайн: в инстаграме Nevalenki уже более 60 тысяч подписчиков! Где купить: в магазине Nevalenki Concept Store на Красногвардейской пл., 3Е или на сайте nevalenki.com, ценовой диапазон — от 3000 до 12 900 рублей.

«Два мяча» В 2017 году выпускник НИУ ВШЭ Евгений Райков возродил марку обуви «Два мяча», которую в 1960-1980-х носили все спортсмены, музыканты и модники: от Юрия Гагарина и Виктора Цоя до волка из «Ну, погоди!» и Сережи Сыроежкина из «Приключений Электроника». После встреч с инвесторами, подбора лекал и поиска достойных китайских фабрик, готовых работать с советским ГОСТом, в свет вышли архивные пары, но из современных материалов. Так, кеды «1965» с баскетбольным дизайном сделаны из прочного хлопка и снабжены подошвой из цепкой резины, а модель «1974» с красными стрелами — мягкой нейлоновой защитой косточек. Еще одно важное отличие сегодняшних «Двух мячей» от оригинальных — их гораздо проще достать: кеды можно купить на сайте с доставкой до дома! Где купить: в сети бутиков Babochka или на сайте dvamyacha.ru, ценовой диапазон на распродаже — от 2380 до 2660 рублей.

Razgulyaev X Blagonravova Бренд Razgulyaev X Blagonravova, основанный Милой Разгуляевой-Благонравовой в 2006 году, получил известность благодаря тапочкам по мотивам работ российских и европейских художников. Петербуржцы ринулись коллекционировать картины Казимира Малевича, Анри Матисса, Сальвадора Дали и Уильяма Морриса, которые ко всему прочему можно было носить. Постепенно в ассортименте марки появилась и практичная уличная обувь: мюли с цветочной вышивкой, ботинки с леопардовым принтом и модели из плотного денима (как в коллаборации с дизайнером Катей Добряковой). Все они сделаны вручную в студии в Петербурге, сохраняя традиции бабушки Милы, которая шила домашние тапочки мужу на каждую годовщину их свадьбы. Где купить: в универмаге Au Pont Rouge или на сайте home-shoes.ru, ценовой диапазон на распродаже — от 4500 до 11 400 рублей.

Affex Основатель бренда Affex Рустам Эйбатов начинал свой бизнес с палатки на Удельном рынке. Перепродавая вещи, найденные в оптовых секонд-хендах, и сделав свою точку Fun House меккой для петербургских фэшн-авантюристов, он скопил 70 тысяч долларов, открыл концепт-стор под названием Banya, а после пришел в школу «Сколково» с предложением создать российский обувной бренд, который смог бы конкурировать с Adidas, Nike и Puma. Не знаем, как насчет конкуренции, но кроссовки основанной им марки Affex действительно очень удобны: натуральный неплотный хлопок позволяет ноге дышать, мягкая вулканизированная подошва обладает амортизирующим эффектом, а ортопедическая стелька «Memory Foam» запоминает и принимает форму стопы, снимая нагрузки с зон повышенного давления. При этом Рустаму удается держать демократичные цены: «Как так получается? Во-первых, мы не рассказываем маркетинговые сказки, а вкладываем все средства и усилия в продукт — у нас околонулевой маркетинговый бюджет, и он не отражается на конечной стоимости пары. А во-вторых, мы сами ездим на производство, сами контролируем создание продукта и сами встречаемся с клиентами для оптовых поставок. У нас нет посредников». Где купить: в универмаге Au Pont Rouge и на сайте Lamoda, ценовой диапазон на распродаже — от 1500 до 5000 рублей.