В Доме Мод откроется первый магазин UNIQLO в формате стрит-ритейл

UNIQLO открывает первый в России магазин в формате стрит-ритейл («уличной торговли»). Он расположится в петербургском Доме Мод, займет два первых этажа здания и будет иметь три входа: два со стороны Каменноостровского проспекта и один со стороны площади Льва Толстого. На площади в 1528 кв. метров разместятся мужская, женская и детская коллекции, а также одежда для малышей в концепции LifeWear. Открытие магазина запланировано на ноябрь 2019 года.

«Открытие первого магазина UNIQLO в формате стрит-ритейла является еще одним шагом нашего стратегического развития в России, — отмечает генеральный директор UNIQLO Россия Фуминори Адати. — Дом Мод расположен в центре Санкт-Петербурга, и мы очень гордимся тем, что сможем стать частью реновации здания, имеющего такую историческую значимость. Мы будем рады познакомить новых покупателей с концепцией LifeWear ("Одежда для жизни") и предложить превосходный японский сервис в новом формате».