В Петербурге появился проект, который сделает сумку из вашей старой одежды (или даже кусочка ткани!)

Бренд аксессуаров из скандинавских тканей Mikka Bjorn, год назад основанный Анастасией Жилиной из Петербурга, запустил проект по переработке материалов. Теперь ему можно сдать ненужную одежду или кусочек ткани, а через несколько дней получить сделанную из них поясную (или кросс-боди) сумку. «Собака.ru» поговорила с Анастасией о том, какие вещи ей отдают на переработку, остаются ли в процессе остатки, и сколько будет стоить reuse-аксессуар.

Сумки Mikka Bjorn



Сумка Mikka Bjorn

Бренду Mikka Bjorn недавно исполнился год. Это небольшая мастерская, где я шью поясные и другие сумки из скандинавских тканей. Bjorn — это медведь, крепкий лесной зверь, а Mikka появилась для равновесия. Я верю, что в каждом из нас помещается большое и маленькое, веселое и задумчивое, рациональное и внезапное. Все мы иногда Микки и иногда Бьорны. У меня нет швейного образования. Раньше я работала графическим дизайнером, воплощала идеи заказчиков. Сейчас пришло время воплощать свои. Первую модель — сумку на лямке — я полностью придумала сама, а после стала работать со швеей-конструктором. Сейчас в линейке Mikka Bjorn пять моделей сумок: поясные для взрослых и детей от 4-5 лет, два варианта сумок на лямке и сумочка для мелочей. Я шью только такие модели, потому что у меня есть проверенные лекала и фурнитура.

Первая сумка reuse-проекта Mikka Bjorn, сшитая из старых джинсов

Сумка Mikka Bjorn, сделанная из капюшона от слинга

Анастасия Жилина — о своем проекте в stories

Анастасия Жилина — о своем проекте в stories

Анастасия Жилина — о своем проекте в stories

Весной этого года мама мужа принесла свои любимые джинсы, которые повидали не одну тусовку, и попросила сшить из них поясную сумку. Так появилась идея reuse-проекта, и я предложила своим подписчикам отдавать одежду на переделку. Для сумок подходит плотный материал вроде джинсы, а для косметички — тонкий хлопок. Перед тем, как принести вещь, можно прислать мне ее фото в Instagram, а я расскажу, можно ли с ней работать. Самой необычной переданной мне вещью был капюшон в горошек — деталь слинга, которой обычно никто не пользуется. Я подобрала подходящий ремешок и получилась чудесная сумка на лямке. Но иногда люди приносят мне материалы и исчезают: например, у меня лежит три метра ткани с лицами людей, даже не представляю, что из нее сделать!

Я уделяю внимание бережному расходу ткани, поэтому остатки при пошиве сумок Mikka Bjorn минимальны. Их я сдаю в «Перемолку» — организацию, которая перерабатывает текстиль в шумо- и теплоизоляцию и имеет много пунктов приема в Петербурге. В reuse-проекте остатков больше, поскольку из одних джинсов обычно просят сшить одну сумку. А материала остается еще на пару штук. Я ищу эко-магазины для сотрудничества, чтобы делать reuse-коллекции для них.