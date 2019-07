Mattel выпустили куклу в образе Дэвида Боуи

Компания Mattel, подарившая миру Barbie, выпустила куклу в образе Зигги Стардаста — вымышленного персонажа, созданного Дэвидом Боуи и являющегося центральной фигурой его концептуального глэм-рок-альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars». Кукла получила все атрибуты внешности музыканта: огненно-рыжие волосы, яркий макияж, черные ногти, а также блестящий комбинезон, массивные украшения и красные сапоги. Купить маленькую копию Боуи, выход которой приурочен к 50-летию его сингла «Space Oddity», можно на сайте Mattel за 50 долларов.