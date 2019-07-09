Где купить дождевик в Петербурге? 30 отличных вариантов

Как только мы понадеялись переобуться в босоножки и сандалии (например, из коллаборации Valentino и Birkenstock), проезжие части, улицы и метро Петербурга затопило (даже вход в редакцию «Собака.ru» превратился в бассейн!). На случай, если лето и дальше будет косплеить дождливую осень, мы закупились резиновыми сапогами и нашли к ним три десятка отличных дождевиков. Ведь с такой погодой одноразовые варианты из перехода абсолютно бессмысленны!

UNIQLO, 6999 рублей (UNIQLO)

S H U, 5999 рублей (S H U, Лофт Проект «Этажи»)

Canada Goose, 49 950 рублей (ДЛТ)

Krakatau, 10 590 рублей (Krakatau, Лофт Проект «Этажи»)

Proenza Schouler, 30 000 рублей (Babochka)

Непромокаемые и воздухопроницаемые плащи — широкое поле деятельности для дизайнеров, специализирующихся на techwear. По крайней мере петербургские марки S H U и Krakatau, которые уже несколько сезонов выставляют свои коллекции на международной выставке моды Pitti Uomo, экспериментируют и постоянно улучшают именно их. Оба бренда делают плащи из легкой мембранной ткани на базе нейлона, которая позволяет стоять и под проливным дождем, и под контрастным душем, но снабжают их разными функциональными фишками. Так, в следующем году у S H U появятся куртки с воротником, из которого можно достать едва ли заметный капюшон, а у Krakatau — вещи с карманами с RFID-защитой, которая блокирует кражу персональных данных из личных документов и c кредитных карт.

Rains, 5925 рублей (Au Pont Rouge)

White Mountaineering, 99 500 рублей (ДЛТ)

POLYANKA, 8500 рублей (POLYANKA)

Laurel, 49 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

Gate31, 9490 рублей (Gate31)

No.21, 55 080 рублей (Babochka)

Дождевик «Писсарро. Бульвар Монмартр», 3250 рублей (Эрмитажный магазин)

Tom Tailor, 5999 рублей (Tom Tailor)

Хит коллекций S H U и Krakatau — дождевик желтого цвета, который отлично подходит для июльских музыкальных фестивалей (например, грядущих «GAMMA» и «Усадьба Jazz»). В некоторых моделях даже есть «встроенный» карман, который можно отстегнуть, использовать как сумку и сложить туда почти неменяющуюся куртку. С ними конкурируют желтые дождевики от Gate31, Rains и Max&Co., которые отличаются друг от друга лишь наличием рюш, кулисок и герметичных швов, а также непромокаемый мерч от Новой Голландии, который можно купить в инфоцентре острова во взрослом и детском размерах.

MAX&Co., 15 840 рублей (MAX&Co., ТРЦ «Галерея»)

Tom Tailor, 6299 рублей (Tom Tailor)

Dries Van Noten, 79 850 рублей (ДЛТ)

S H U, 9999 рублей (S H U, Лофт Проект «Этажи»)

UNIQLO, 3999 рублей (UNIQLO)

Anteater, 3999 рублей (Creamshop)

4 Moncler Simone Rocha, 112 200 рублей (ДЛТ)

Gate31, 9890 рублей (Gate31)

Плащи для непредсказуемой петербургской погоды также есть в коллекциях подиумных брендов: Dries Van Noten, Balenciaga, Proenza Schouler и Off-White. Первый выпускает дождевик из ПВХ кобальтово-синего оттенка, второй пытается уместить в него сразу двух человек, третий вдохновляется работами Малевича, а четвертый делает ставку на яркий цвет. Что ж, среди тех, кто качается на волнах городского потопа, вы точно не останетесь незамеченным.