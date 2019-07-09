Где купить дождевик в Петербурге? 30 отличных вариантов
Как только мы понадеялись переобуться в босоножки и сандалии (например, из коллаборации Valentino и Birkenstock), проезжие части, улицы и метро Петербурга затопило (даже вход в редакцию «Собака.ru» превратился в бассейн!). На случай, если лето и дальше будет косплеить дождливую осень, мы закупились резиновыми сапогами и нашли к ним три десятка отличных дождевиков. Ведь с такой погодой одноразовые варианты из перехода абсолютно бессмысленны!
Непромокаемые и воздухопроницаемые плащи — широкое поле деятельности для дизайнеров, специализирующихся на techwear. По крайней мере петербургские марки S H U и Krakatau, которые уже несколько сезонов выставляют свои коллекции на международной выставке моды Pitti Uomo, экспериментируют и постоянно улучшают именно их. Оба бренда делают плащи из легкой мембранной ткани на базе нейлона, которая позволяет стоять и под проливным дождем, и под контрастным душем, но снабжают их разными функциональными фишками. Так, в следующем году у S H U появятся куртки с воротником, из которого можно достать едва ли заметный капюшон, а у Krakatau — вещи с карманами с RFID-защитой, которая блокирует кражу персональных данных из личных документов и c кредитных карт.
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Rains, 5925 рублей (Au Pont Rouge)
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White Mountaineering, 99 500 рублей (ДЛТ)
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POLYANKA, 8500 рублей (POLYANKA)
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Laurel, 49 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Gate31, 9490 рублей (Gate31)
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No.21, 55 080 рублей (Babochka)
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Дождевик «Писсарро. Бульвар Монмартр», 3250 рублей (Эрмитажный магазин)
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Tom Tailor, 5999 рублей (Tom Tailor)
Хит коллекций S H U и Krakatau — дождевик желтого цвета, который отлично подходит для июльских музыкальных фестивалей (например, грядущих «GAMMA» и «Усадьба Jazz»). В некоторых моделях даже есть «встроенный» карман, который можно отстегнуть, использовать как сумку и сложить туда почти неменяющуюся куртку. С ними конкурируют желтые дождевики от Gate31, Rains и Max&Co., которые отличаются друг от друга лишь наличием рюш, кулисок и герметичных швов, а также непромокаемый мерч от Новой Голландии, который можно купить в инфоцентре острова во взрослом и детском размерах.
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MAX&Co., 15 840 рублей (MAX&Co., ТРЦ «Галерея»)
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Tom Tailor, 6299 рублей (Tom Tailor)
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Dries Van Noten, 79 850 рублей (ДЛТ)
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S H U, 9999 рублей (S H U, Лофт Проект «Этажи»)
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UNIQLO, 3999 рублей (UNIQLO)
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Anteater, 3999 рублей (Creamshop)
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4 Moncler Simone Rocha, 112 200 рублей (ДЛТ)
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Gate31, 9890 рублей (Gate31)
Плащи для непредсказуемой петербургской погоды также есть в коллекциях подиумных брендов: Dries Van Noten, Balenciaga, Proenza Schouler и Off-White. Первый выпускает дождевик из ПВХ кобальтово-синего оттенка, второй пытается уместить в него сразу двух человек, третий вдохновляется работами Малевича, а четвертый делает ставку на яркий цвет. Что ж, среди тех, кто качается на волнах городского потопа, вы точно не останетесь незамеченным.
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Off-White, 97 860 рублей (Babochka)
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Rains, 9900 рублей (Au Pont Rouge)
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Jana Segetti, 29 900 рублей (Jana Segetti)
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Дождевик New Holland, 5000 рублей (Инфоцентр Новой Голландии)
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Balenciaga, 153 000 рублей (ДЛТ)
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Novaya, 12 300 рублей (Novaya)
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Moncler, 61 100 рублей (Babochka)
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Krakatau, 10 590 рублей (Krakatau, Лофт Проект «Этажи»)
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Raf Simons, 115 000 рублей (ДЛТ)
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