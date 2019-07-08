Рынок подделок класса «люкс» в России превысил легальный

Годовой оборот контрафактных люксовых товаров в России превысил легальный сегмент рынка почти на 13% — 280 млрд рублей против 248 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Brandmonitor и данные Fashion Consulting Group.

По данным аналитиков, ситуация в России отличается от того, что происходит в мире: в других странах на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж. В России основными каналами сбыта выступают торговые центры и вещевые рынки. А около 84 млрд рублей при этом приходится на онлайн-торговлю поддельными люксовыми товарами, из них 25 млрд рублей реализуются через социальные сети и маркетплейсы.

Чаще всего россияне покупают поддельные сумки, футболки, обувь и джинсы. Исследование также отмечает, что аудитории покупателей реплик и оригиналов в большинстве случаев не пересекаются, так как у люксовых брендов есть устоявшаяся база платежеспособных клиентов, тем временем копии приобретаются от случая к случаю.