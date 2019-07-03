Новая кутюрная коллекция Valentino: юбки-валики, шапки-сумки и много платьев с цветочной вышивкой и принтом

В парижском отеле Salomon de Rothschild прошел показ кутюрной коллекции Valentino. Стулья гостей располагались к проходящим мимо моделям настолько близко (точно как на камерных шоу 20 века!), что они смогли разглядеть все детали их образов: прозрачные вставки на босоножках, цветочную вышивку на платьях, изумрудные перчатки в стразах, пышные «подарочные» банты и разноцветные шляпы, напоминающие национальные головные уборы народов Средней Азии.

Креативному директору бренда Пьерпаоло Пиччоли уже который сезон удается делать instagrammable-образы, по мотивам которых будут создавать мемы, коллажи и маски в социальных сетях, но при этом не изменять себе. После многоярусных платьев, похожих на щетки в автомойке (в аналогичном наряде, но от Balmain Couture, появилась на церемонии Grammy-2019 Кэти Перри — и не избежала сравнений), он показал сложные, тонкие и изящные наряды девушек-цветов, которые в прошлом сезоне растрогали Селин Дион, а после не раз попадали в списки best dressed голливудских мероприятий.

В этот раз самым трогательным моментом показа стали не эмоции гостей, а финальный выход участников. После модели Аду Акеш в фиолетовом платье в форме сердца на подиуме появился Пьерпаоло Пиччоли вместе с командой своих мастериц. Так дизайнер напомнил, что трудоемкая многочасовая ручная работа — это не его заслуга, а в первую очередь ателье.